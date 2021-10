Video de caimán devorando a otro de menor tamaño conmociona las redes

El acto de canibalismo fue grabado por en Pawleys Island, Carolina del Sur, cuando un hombre se percató de que en el estanque ubicado en su patio trasero había un caimán devorando lo que parecía ser otro caimán de menor tamaño, el cual yacía inmóvil en las fauces del depredador de mayor tamaño.

Taylor Soper, el hijo de la persona que grabó al depredador, publicó el video de pocos segundos de duración en su cuenta de Twitter y obtuvo más de 2 millones de reproducciones en menos de 24 horas y obtuvo miles de comentarios de personas sorprendidas y horrorizadas por el contenido de este.

El portal Live Science afirma que no es inusual que los caimanes y otros reptiles recurran al canibalismo, por lo que el video que publicó Soper no muestra un comportamiento anormal.

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL