VIRAL: Lanzan a novio durante su boda y termina en el hospital con daño vertebral

A través de redes sociales, ha circulado el video de la fiesta celebrada en Rumania, donde se aprecia al novio ser 'festejado' por sus 'amigos', quienes se dan a la tarea de lanzarlo en el aire hasta dejarlo caer de cabeza.

Al ver que algo andaba mal con el novio después de impactar contra el suelo, inmediatamente el baile de la fiesta es interrumpido y la novia corre en ayuda de su pareja.

De acuerdo a medios internacionales, el afectado que fue identificado como Liviu Filimon, tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital debido a la lesión vertebral que sufrió, la cual provocó que perdiera la movilidad de sus piernas de manera temporal.

Filimon señaló a medios rumanos que piensa proceder legalmente contra los 'amigos' que lo dejaron caer en la fiesta, los cuales, añadió, no se presentaron a visitarlo en el hospital.

Groom breaks back at his own wedding in Romania after friends tried to give him the 'bumps' but dropped him on his head

Liviu Filimon was hospitalised on his wedding day last Friday after the accident pic.twitter.com/oqfN5YyMCp