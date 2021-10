Colapsa edificio de 8 pisos en India por un desprendimiento de tierra

El derrumbe ocurrió en Shimla, India, días después de que los inquilinos del edifico reportaron la aparición de varias grietas en el interior y fueron evacuados luego de que se declarara el inmueble en ruina debido a la evidencia de un inminente colapsó.

Varias personas lograron captar el momento exacto en el que el edificio colapsó debido a un desprendimiento de tierra, el cual se cree que fue causado por el debilitamiento de la tierra a raíz de las frecuentes lluvias que han azotado la zona.

Debido a los esfuerzos de las autoridades locales en evacuar a los inquilinos, no se reportaron personas fallecidas o heridas a causa del derrumbe; sin embargo, las pertenencias de varios de los habitantes se quedaron dentro del edificio, informó el portal Ruptly.

#HimachalPradesh

An eight story building collapsed at #Kachighati in #Shimla. No one was injured and no loss of life reported as the administration had vacated the building in advance.@timesofindia pic.twitter.com/ZCUbBtVMQh