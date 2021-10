Mujer es atacada por un leopardo y logra ahuyentarlo usando su bastón

El ataque ocurrió en Bombay, India, cuando una mujer de 55 años de edad salió de su casa para sentarse en su veranda sin percatarse de que estaba siendo acechada por leopardo, el cual la atacó por las espalda segundos después de que ella se sentó.

La mujer comenzó a defenderse de inmediato al golpear al felino con su bastón, acto que logró espantar al depredador en cuestión de segundos, dejando a la mujer sólo con heridas leves, las cuales fueron tratadas en un hospital.

El ataque a la mujer fue el cuarto en su tipo en los últimos días por lo que las autoridades colocaron 10 cámaras trampa para determinar si sólo hay un ejemplar semi adulto merodeando por la zona o si hay más felinos involucrados, recogió el portal Rutply.

#ViralVideo || #Leopard Attacks Woman in #Mumbai: Defends Herself from the Predator pic.twitter.com/lypD01EzCJ