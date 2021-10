'Amor y paz', responde AMLO ante la burla de José María Aznar

"Amor y paz", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la mofa que hizo el expresidente de España, José María Aznar, sobre la petición de perdón del Estado mexicano por los crímenes en la conquista.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no entrará en polémica, que no responderá y "menos con insultos".

"No vamos a responder y menos con insultos, nosotros respetamos mucho al pueblo español, es un pueblo trabajador, honesto y si hay diferencias tienen que ver con las autoridades, no con el pueblo".

Acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el Presidente señaló que la carta que envió al rey de España, Felipe VI, para que se ofreciera perdón y se iniciara una etapa de reconciliación "no les pareció porque no le respondieron no me contestaron la carta, lo que hubo fue una campaña de insultos, hablando de que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos, cosas de ese tipo".

En cambio, el presidente López Obrador resaltó que el papa Francisco envió una carta a México en donde hace un reconocimiento a los abusos que se cometieron, y también menciona que otros pontífices ofrecieron perdón.

"Entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar, y es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que significa tanto al que le ofrece al que lo recibe el perdón, entonces no nos afecta en nada, no voy a polemizar", manifestó.

El presidente López Obrador recordó que en su reciente libro "A la mitad del camino" incluyó un fragmento de la Guía Ética en donde se propone fortalecer valores, "y en esa guía se habla del perdón, de la importancia que tiene en todos".