'Tienes que irte'; mujer arroja al mar a león marino que buscaba protegerse del ataque de unas orcas

De acuerdo a la información que se presume en redes, los hechos fueron registrados en Columbia Británica, en Canadá, donde la mujer captó en video al león marino cuando lo sorprendió en su bote.

El video que originalmente fue compartido en TikTok por la cuenta @nutabull, muestra al león marino en una de las orillas del bote, mientras un grupo de orcas lo asechaba desde el agua.

Contrario a que la mujer intentara espantar a los depredadores o proteger al león marino, ésta se dispuso a espantarlo para echarlo del bote.

"Necesitas irte, sé que vas a sufrir cariño, pero así es como funciona el mundo. Tienes que irte", le dice la mujer al animal antes de ahuyentarlo, lo que provoca que éste regresé al agua donde las orcas lo esperaban.

Correction: it’s a seal lion and she did kick it off the boat ☠️ pic.twitter.com/h9ZeNyUV8V