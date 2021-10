Pastor incita a creyentes a donar dinero para 'el regreso de Jesús'

Jesse Duplantis, de Louisiana, se pronunció ante los fieles durante un evento religioso que fue transmitido en televisión y redes sociales, asegurando que 'la razón por la que no ha regresado Jesús a la Tierra, es porque no están donando el dinero suficiente'.

"Creo que la razón por la que Jesús no ha llegado a la Tierra es porque la gente no está dando a Dios lo que le tiene que dar. Cuando lo entiendes, se puede acelerar el tiempo", declaró Duplantis en la reunión.

Las palabras del pastor no tardaron en ser criticadas, incluso por los mismos miembros de la comunidad, ya que no es la primera vez que Jesse se ve envuelto en una polémica así, pues además de ser conocido como uno de los pastores más ricos del mundo, anteriormente ya había pedido donaciones a los creyentes para comprarse un avión privado de 54 millones de dólares, asegurando que 'era lo que Dios deseaba para él'.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB