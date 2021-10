Ganar en el proceso

Desde la vuelta de Cristiano a Old Trafford no he encontrado palabras para definir lo que siento. Ha sido una montaña rusa de emociones. Hoy, la más presente es de ira. En un inicio era entre sorpresa y alegría, sin dejar de lado la efímera tristeza al rumorearse que iría con el odiado rival. Ahora la irritabilidad es lo que más abunda dado el pobre desempeño del equipo en esta campaña, aún y con CR7 presente, marcando goles y sacando las papas del fuego en los momentos importantes. Me explico.

Similar a cuando estaba Zinedine Zidane en el banquillo merengue, platicando con un amigo, le dije que ahora lo entendía. Sabía cómo se sentía por aquellos años en que el Real Madrid dominaba a placer Europa. Él quería que su equipo perdiera. No para ir en contra, sino para probarle al ciego madridismo (como él lo definía) que el actual entrenador que un día fue icono de su club, no era más el ideal para dar órdenes desde el banquillo. No entendía cómo alguien podía molestarse con su equipo a pesar de haber ganado tres Champions League. El United seguramente ni a una llegará. No mientras continúe con las carencias defensivas que han lastimado por años al club, particularmente desde la salida de Sir Alex Ferguson hace ya casi una década. Se ha parchado, y pareciera que bien, pero sigue sin existir un argumento por el que jugar al futbol. Llegó Cristiano Ronaldo con un doblete ante el Newcastle, luego vino un balde de agua fría en Suiza ante Young Boys, pasando por dos pruebas ante el West Ham en la que el costo fue la temprana eliminación de la Carabao Cup, hasta llegar a una derrota insostenible en el Teatro de los Sueños contra el Aston Villa. Así se llegaba a la revancha frente al Villarreal. SEGUNDO TIEMPO Y aunque suene radical, lo sostengo: Este equipo jugaba mejor antes de Cristiano Ronaldo. Y antes de Sancho o Varane. Ahora parece (y el mismo Solskjaer lo fundamenta) que mientras esté el portugués hay garantía de gol, y ese mensaje tiene pinta de que ha hecho eco en los jugadores. ¿Jugarán única y exclusivamente para CR7? ¿Qué eso no fue lo que le pasó a la Juve cuando 'El Bicho' llegó a Turín? Y con esto no quiero que se malentiendan las cosas. No digo que es culpa directa de Cristiano. Al contrario, es muy bueno. Tan bueno que resuelve juegos de la nada y sigue marcando aunque solo tenga esa chance en el partido. Pero es tan grande su figura que esos festejos sobre la hora nublan y alejan la autocrítica que debe existir en el equipo para saber qué deben mejorar. ¿Qué mejor que ganar en el proceso de mejora? Finalmente, la crítica pasa también por temas de actitud. Me pareció increíble que en el juego contra Villarreal Edinson Cavani mostrara más intensidad que la que han dejado ver Sancho o Greenwood, siendo que el uruguayo es diez años mayor y viene de una lesión. En suma, quiero que le vaya bien a mi equipo, que gane y que guste. Y para ello, falta un montón. TIEMPO EXTRA Desde que volvió Cristiano Ronaldo, ningún otro delantero del Manchester United ha marcado. Antes de eso, Mason Greenwood había anotado en cuatro duelos consecutivos. Hasta ahora Cavani vuelve de una lesión, pero ni Martial ni Sancho se han encontrado a punto. Pronto regresará Rashford. Veremos entonces.