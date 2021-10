Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Gran victoria del equipo de los Estados Unidos en la Copa Ryder, sobreponiéndose por una gran diferencia de puntos a lo largo de los tres días de competencia sobre el equipo europeo. Desde el año 2016 no eran campeones, recordemos que esta Copa Ryder debió jugarse el año pasado y fue aplazada por lo apretado del calendario y la pandemia para este 2021. Ahora a esperar, ya que se juega cada dos años y en el año intermedio, se juega la Copa Presidentes que es el equipo de los Estados Unidos contra el Resto del Mundo y donde la edición anterior jugó el mexicano Abraham Ancer, con gran actuación en su debut y esperemos lo vuelva a hacer en 2022, y por qué no, algún otro mexicano más.

Este fin de semana da inicio la primera etapa de la Gira Infantil y Juvenil Zona Norte en la ciudad de Monterrey, en los campos Club de Golf las Misiones, Club de Golf Valle Alto y Las Aves, donde el equipo campeón defensor de la temporada anterior, los “Tigers” del Campestre Torreón, tomarán parte con 50 jugadores (as) entre niños (as) y jóvenes, tratando así de calificar a la mayor cantidad de jugadores para las cinco etapas restantes, a efectuarse en diferentes sedes y campos de la Zona. Suerte a todo el equipo y el mayor de los éxitos en esta primera etapa clasificatoria y por qué no, pensar en el bicampeonato. Por allá nos vemos. El próximo martes 5 de octubre, arranca ya el 47° Torneo Anual del Campestre Torreón, con la participación de más de 320 jugadores (as) en las distintas categorías, con una gran y atractiva bolsa en premios, como automóviles, carritos y equipos de golf, pantallas, estancias con golf incluido en atractivos destinos de playa de nuestro país, además de una gran cantidad de eventos sociales durante estos cinco días de fiesta en el club, un torneo que ningún jugador de la Comarca Lagunera deberá perderse, al parecer todavía quedan algunos lugares en algunas categorías, y con una gran cantidad jugadores de mucha calidad dentro de la categoría Campeonato, por lo que se espera un muy buen nivel de juego. Estoy seguro será un gran torneo como cada año, donde además los jugadores (as) tendrán la oportunidad de participar en una competencia alterna al torneo, para ganarse un prestigiado automóvil deportivo de una famosa firma italiana y alemana. Suerte a todos los participantes y el mayor de los éxitos a todo el comité organizador y al club. Por ahí nos estaremos viendo y ayudando a todos, con el tema de reglas. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste