Recetas para la vida

Es difícil poder resolver un problema cuando se discute más de lo mismo cada vez que resurge la misma cuestión. Hay que aceptar que hay personas o situaciones que no pueden cambiar entonces: ¿Por qué seguir discutiendo una y otra vez algo que no tiene solución?

Existen problemas que simplemente no se solucionan porque ya sucedieron o porque son cuestiones fuera del control personal, por lo tanto, hay que aprender a vivir con ellos. No se trata de resignarse, convertirse en una víctima y sufrir cada vez que algún incidente o discusión detonen y remuevan su recuerdo. Más bien se trata de aprender cómo hablar del tema sin que sea un motivo para iniciar otra discusión sin salida.

Evitar hablar del tema no es una solución. Negar lo que sucede tampoco es una buena salida. Justificarse cada vez o traer nuevos argumentos para apelar a un problema sin solución solo desgasta la relación. Confrontar algo por la milésima ves… solo empeora, incrementa la frustración y la intensidad de este.

¿Entonces que se puede hacer? ¿Cómo se puede solucionar un problema, agobiante que no deja de crecer y se complica cada día más? Lo más recomendable es: Dejar de TRATAR. No hay que solucionar el problema, buscar una alternativa efectiva para aprender a hablar acerca del tema, reconociendo sus limitaciones.

Lo recomendable sería aprender a reconocer los sentimientos que están en juego. Es decir, entender qué es lo que el incidente o la persona que crea el problema provoca sentimientos. En realidad, estos son los que se deben de tratar de entender, porque de alguna manera el problema ya no es el problema principal.

Para que la persona lastimada o enojada pueda superar la forma como se siente cuando resurge el problema, es necesario escuchar sin juzgar y despertar una curiosidad legítima para entender qué es lo que se está sintiendo y para después poder validar y sanar.

¿Cuándo surge el problema la persona se siente ofendida? ¿Maltratada? ¿Ignorada? ¿Sola? ¿Frustrada? Esos son los sentimientos que han sido dañados y, por lo tanto, son estos los que hay que atender para poder superar el conflicto.

Son tres condiciones importantes que deben de suceder para poder hablar sin ofuscarse cuando se trata de platicar de problemas que no tienen solución:

1. Hay que reconocer abiertamente que el problema existe y aceptar que no se va a solucionar. (un poco de humor no lastima)

2. Aprender a calmarse sin esperar que la otra persona intervenga en su proceso personal.

3. Ser capaz de escuchar sin reaccionar para poder entender y validar los sentimientos que han sido lastimados. Hay que ser suficientemente neutral para no convertirse en juez o parte del problema.

Quizá el conflicto sea una oportunidad para crecer y aprender a ver el mundo con otros ojos, o simplemente sea un reto que se tenga que superar para vivir en paz.

La receta

Aceptar lo que no tiene solución

Ingredientes

Conciencia: aceptar y dejar de insistir en problemas que no tienen solución

Fortaleza: escuchar sin reaccionar, ni juzgar y poder calmar los propios sentimientos

Perspectiva: ubicarse en el presente, ajustar el impacto a la realidad

Tiempo: tener paciencia, dar espacio a que las cosas fluyan y se acomoden sin forzarlas

Empatía: Validar y poder entender el impacto del sentimiento que fue lastimado.

Afirmación personal para vivir en paz con lo que no se puede solucionar:

"Reconozco que hay problemas que no tienen solución. Los acepto y los incluyo en mi vida sin que me causan tensión. Entiendo que más que el problema y los hechos que suceden me tengo que enfocar en lo que siento y lo que la cuestión me provoca. Puedo escuchar sin provocar ni juzgar. Respeto el sentir de los demás. Valido los sentimientos y los dejo fluir".

Cómo Vivir con lo que no se puede cambiar:

1. Si se reconoce que hay cosas que quizá no tengan solución se puede cambiar la actitud que se toma ante el conflicto. Cuando el problema no se puede solucionar es importante aceptarlo y cambiar la forma como se trata el problema de los sentimientos que provoca y no atorarse en los hechos que lastiman.

2. Los problemas son enseñanzas que fortalecen el carácter y la misión de vida. Cuando se reconoce que la vida tiene muchas formas de enseñar sus lecciones uno cambia su actitud y agradece el aprendizaje y el desarrollo personal.

3. Validar los sentimientos es una forma de superar la incomodidad que los conflictos ocasionan. Validar a los demás no requiere que uno deje de ver, sentir o entender su punto de vista, solamente ayuda a comprender cómo se siente la otra persona para poder iniciar un diálogo sin agredir u ofender.

Validar los sentimientos de los demás es la llave que abre la comprensión para superar el dolor que provoca la tensión.