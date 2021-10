El affaire Conacyt

No conozco a la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, pero he tratado de entrevistarla sin éxito. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a 31 científicos y académicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, a quienes no se les respetó la presunción de inocencia. La FGR quiere encarcelarlos en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en donde han estado presos los delincuentes más peligrosos. Algo así jamás había ocurrido en un país democrático, y pasará a la historia como el episodio más vergonzoso sobre política y ciencia en México. Miembros prominentes de Morena criticaron semejante despropósito: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y el senador Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena. Quería entrevistar a la directora del Conacyt sobre su visión de la institución, los logros, oportunidades y desafíos de su gestión, y sobre su papel en la acusación contra los 31 científicos y académicos. El Conacyt es la institución gubernamental más importante para apoyar la ciencia, el desarrollo tecnológico e innovación en México. Pero ¿quién era la Dra. Álvarez-Buylla antes de ser directora del Conacyt? Trabajó en genética molecular, es bióloga (1982) y maestra en ciencias (1985) de la UNAM, y doctora en botánica (1986-1992) por la Universidad de California. Desde 1992 es investigadora "C" del Instituto de Ecología de la UNAM y desde 2001 nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha viajado extensamente impartiendo conferencias en más de 139 reuniones científicas, congresos y simposios nacionales e internacionales. Ha formado investigadores y muchos de ellos han obtenido becas o trabajan en prestigiosas universidades fuera de México. Ha sido reconocida con premios y becas, incluyendo el Premio Nacional de Ciencias 2017. Es en el contexto de su larga y distinguida trayectoria, su gestión en el Conacyt y los acontecimientos de las últimas dos semanas que le pregunto a la Dra. Álvarez-Buylla:

1. ¿Cuáles son los logros y desafíos más importantes del Conacyt después de tres años de su gestión? ¿Qué funcionó, qué no y por qué? ¿Qué legado le dejará a su sucesor(a)? 2. ¿A qué se refiere por "ciencia neoliberal", a la que culpa de mucho de lo que no funciona en México? 3. ¿Cómo se ve reincorporándose a sus actividades académicas el día después de que haya dejado la posición desde donde descalificó a científicos y académicos que no pensaban como usted? ¿Qué les dirá a sus pares si le reclaman haber debilitado al Conacyt, enfrentándolo con la comunidad científica mexicana? 4. ¿Cómo justificará ante sus colegas y estudiantes de la UNAM y otras universidades haber promovido la extinción de fideicomisos y programas de apoyo a la investigación científica y tecnológica; reducido becas y apoyos económicos a estudiantes mexicanos en el extranjero; y disminuido los apoyos a académicos para participar en congresos y simposios, componentes importantes del quehacer científico? 5. ¿Qué responderá a sus alumnos, pasados y futuros, cuando le pregunten por el papel que el Conacyt presumiblemente desempeñó en el intento de encerrar en una cárcel de máxima seguridad a 31 de sus colegas científicos y académicos?