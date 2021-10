Incendio de Baby'O termina con diversión de estrellas

"Si no has ido al Baby’O, no conoces Acapulco", es lo que se decía coloquialmente en las calles cuando las personas iban a disfrutar las playas del estado de Guerrero, sobre todo desde que se convirtió en uno de los lugares favoritos de Luis Miguel.

La famosa discoteca, ubicada en la costera Miguel Alemán de Acapulco, era una parada obligatoria para muchos famosos nacionales e internacionales desde que se popularizó en los años noventa. Para el "Sol de México", Acapulco siempre fue uno de sus lugares favoritos, y en este centro nocturno pasó muchas noches de diversión en compañía de algunos de sus amigos como Jorge Van Rankin y Toño Mauri, inclusive llevó a uno de sus grandes amores la cantante estadounidense Mariah Carey. El recinto se convirtió en un lugar muy especial para muchos artistas, que inclusive se unieron a su aniversario número 44 en 2020, como Mijares, quien a través de sus redes sociales le mandó un mensaje. "Son 44 años que nos han llevado de mucha felicidad, de mucho compañerismo, de muchos amigos, de estar siempre a gusto y que tiene que ver con la historia de mucha gente que ha tenido la suerte de pisar el Baby'O…", comentó el cantante. Así como muchos lugares de eventos masivos, el recinto tuvo que cerrar sus puertas debido a la pandemia causada por COVID-19, y fue a mediados de julio de este año que el conductor Jorge Van Rankin pedía que se abriera ya el lugar. "Queremos decir, que ya abran el Baby'O, y ábranlo ¡ya!", decía el conductor de televisión. Al convertirse en uno de los lugares más icónicos del puerto de Acapulco, atrajo también a estrellas internacionales como Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Brooke Shields, Sylvester Stallone, la princesa de Mónaco, Rod Stewart, Bono, Julio Iglesias, Marc Anthony, entre muchos más. El lugar fundado en 1976 por el empresario Eduardo Cesarman, contaba con una capacidad para 700 personas en donde también asistían continuamente muchos famosos mexicanos como Jaime Camil, Ninel Conde, Eiza González, Adrián Uribe, Cristian Castro, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, por citar algunos. Un incendio ha terminado con la diversión de los famosos Marco César Mayares, director de Protección Civil de Acapulco, informó que la discoteca Baby' O, se incendió la noche de ayer aproximadamente a las 21:30 horas, hasta este jueves no se han reportado lesionados, pero se consideraba la pérdida total del inmueble. El columnista Javier Tejado, indicó que: "Sujetos ayer forzaron su entrada al Baby'O de Acapulco. Golpearon vigilante y con bidones lo llenaron de gasolina para luego prenderle fuego. ¡Pérdida total! Así la violencia en el puerto, en contexto de cambios de Pdtes municipales en Gro. ¿Qué sigue? ¿Así cuantas partes del país?".