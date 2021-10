Fiscalía de Coahuila descarta secuestro de joven en Monclova; es violencia de género, señala

El caso de la mujer que permaneció amarrada y que fue golpeada por su pareja sentimental, no encuadra en el delito de secuestro, pero sí en el de círculo de violencia de género y la Agencia del Ministerio Público Especializada ya abrió una carpeta de investigación.

Esto fue informado por Rodrigo Chairez Zamora, delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE) que indicó que la averiguación se abrió en base a un reporte de una nota periodística.

No tiene la FGE el reporte de la intervención de Seguridad Pública Municipal de Frontera, o de la Policía Civil de Coahuila, por ello no inició las primeras investigaciones en el lugar de los hechos.

Sin embargo las pesquisas iniciaron desde el reporte público, y la Fiscalía General del Estado otorgó asesoría a la víctima al día siguiente.

Aparentemente ésta no quería proceder plenamente contra su agresor. La afectada, que tiene además problemas de adicción a las drogas, fue canalizada al Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres para que recibiera apoyo psicológico por la violencia que sufre y por su dependencia a las sustancias tóxicas.

Chairez Zamora indicó que en torno a los hechos, se le dará seguimiento a la carpeta de investigación para evitar que la violencia que se genera al interior de la relación sentimental de ambos implicados, escale a situaciones mayores.

Por otro lado explicó que no fue detenido el individuo porque no intervino la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el momento de los hechos y las corporaciones policiacas que participaron no capturaron al señalado.

Arrestarlo ahora no sería legal porque no hay flagrancia, y la víctima en una primera instancia no quería formalizar denuncia contra su agresor.

Se le otorgó asistencia psicológica y asesoría a la joven y después de esto la afectada debe formalizar la querella para que se proceda conforme a derecho en los delitos que cuadren por lo ocurrido, concluyó.