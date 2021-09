Fotógrafa se venga de amigos que no le quisieron ofrecer ni un vaso de agua en su boda

Una mujer compartió en redes la experiencia que vivió en la boda de unos amigos que la contrataron como fotógrafa para su evento matrimonial, pues estos no fueron capaces ni de ofrecerle agua.

A través del portal de Reddit, una mujer que se identifico como Icy-Reserve6995, contó que durante la boda de sus amigos estos le pidieron de último momento que se encargara de cubrir el evento, ofreciéndole 250 dólares a cambio de 10 horas de fotografías.

Pese a que la mujer detalla que su especialidad son las fotos de mascotas, debido a que trabaja en una veterinaria, optó por aceptar la oferta de sus amigos y ayudarlos con su boda.

Fue así que la mujer se dedicó a tomar las fotografías desde las 11 de la mañana, estimando que terminaría al rededor de las 7 de la noche, aguantando el calor y el cansancio.

Los problemas comenzaron cuando ella pidió un momento de descanso al ver que estaban sirviendo la comida, pues el novio no se lo permitió diciéndole que 'tenía que cubrir toda la boda', lo que ocasionó una discusión entre ambos.

"Al rededor de las cinco de la tarde se sirve la comida y me dijeron que no puedo comer porque tengo que estar de fotógrafa; de hecho no me apartaron lugar en ninguna mesa (...) Hacía un calor increíble, el lugar estaba como a 43 grados y no había aire acondicionado", agregó la mujer.

En medio de la discusión el novio le dijo que si no pensaba ayudarlos más, 'se fuera sin obtener su paga', palabras que llevaron a la fotógrafa a borrar todas las instantáneas que había tomado en la boda.

"Así que borré todas las fotos frente a él y me marché diciéndole que ya no era más su fotógrafa", comentó la mujer añadiendo que en aquel momento estaba tan desesperada por un vaso de agua, el cual ni siquiera fueron capaces de ofrecerle.