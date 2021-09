Fiscales de México y de EUA se comprometen a colaborar con extradiciones

El Ministerio Público mexicano informó este jueves en un comunicado que el encuentro tuvo lugar el miércoles por la tarde en la capital de Estados Unidos, donde "coincidieron en la importancia de la relación en temas de extradición y su compromiso para continuar activamente con las solicitudes pendientes".

"Ambos líderes reafirmaron su compromiso para trabajar estrechamente en las investigaciones de casos y procedimientos criminales a lo largo de la frontera, incluyendo aquellos relacionados con narcótico y tráfico de armas, tráfico y trata de personas, finanzas ilícitas y lavado de dinero", añadió.

