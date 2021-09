Emilio Lozoya se quedó con 6 mdd de Odebrecht y AMLO se lo permitió: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés, presentó su tercera entrega de cuatro videos que hará, donde afirma que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se quedó con los seis millones de dólares producto del soborno que recibió de parte de Odebrecht a cambio de contratos de obra pública, y es el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien está permitiendo quedárselos.

En este nuevo video, Anaya Cortés se cuestiona que, si el dinero no fue repartido a los legisladores que avalaron la reforma energética, "es muy sencillo: Lozoya tiene esos 6 millones de dólares, y López Obrador ya lo dejó quedárselos".

Anaya recuerda que, según la declaración de Lozoya, él no se quedó con el dinero, sino que lo repartió entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014. Pero aclara que "en los mismos documentos que ellos me entregaron está la prueba de que esto es falso. Ahí está la prueba de que Lozoya se quedó con la lana y que López Obrador lo está dejando quedarse con todo ese dinero".

Hoy presento el tercer video de la serie. DEMUESTRO que Lozoya tiene el dinero que le dio Odebrecht y que López Obrador lo está dejando quedarse con 6 millones de dólares a cambio de inculpar a sus adversarios políticos. Eso se llama CORRUPCIÓN.https://t.co/BpsautaTXM — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 30, 2021

"En la página 562 del anexo 4, está el estado de cuenta de la empresa Zecapan. Acuérdense que el brasileño, el director de Odebrecht, ya confesó que ahí, en la cuenta de la empresa Zecapan, fue donde se depositó el dinero del soborno para Lozoya".

Continúa Anaya: "Es mentira que para septiembre Lozoya ya hubiera repartido los 6 millones de dólares del soborno, miren, 2 meses después, en noviembre, el dinero seguía ahí, este es el estado de cuenta de la empresa en la que Lozoya pidió que se lo depositaran. Es muchísimo dinero, Lozoya no lo repartió: se lo quedó".

El panista relata una complicada trama según la cual un antiguo socio de Lozoya se presentó "cuatro años después, en 2018", diciendo que era el dueño de la empresa Zecapan y que el dinero era suyo. Este personaje, que aparece como socio de Lozoya desde 2012, declaró a su vez que los 6 millones de dólares se los había dado la señora Fabiola Tapia, residente en Hidalgo, a cambio de una "novedosa tecnología para asfaltado" que aún estaba en desarrollo. Pero, según documentos del propio expediente entregado a Anaya, la señora Tapia vivía en una sencilla casa en Tlamaco, Hidalgo, y además falleció en 2014 dejando un muy modesto patrimonio.

A pesar de la incongruencia entre las declaraciones y los hechos, argumenta Anaya, la FGR no investigó más y dio por buena la versión de Lozoya y de su socio. "Es una mentira monumental. Pero eso a la Fiscalía no le importa. A la Fiscalía de López Obrador le conviene creerle a Lozoya y a su antiguo socio, y los está dejando quedarse con los 6 millones de dólares", reitera Anaya.

"Sólo López Obrador cree ese cuento. Y no por ingenuo: por perverso y por corrupto. Lo que pasa es que no importa que la historia sea absurda y que todas las pruebas demuestren lo contrario. Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz", alega Anaya. Agrega que incluso en el último libro de López Obrador se da por buena la versión de Lozoya, como si el caso estuviera concluido y los imputados ya hubieran sido condenados.

"¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, Andrés Manuel? Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala. Me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres, y además los estás dejando quedarse con los 6 millones de dólares que se robaron, a cambio de que digan lo que a ti te conviene", remata Anaya en el video, y anuncia el capítulo final de la serie antes de su audiencia el próximo 4 de octubre.