Hay más víctimas del padre Meño: Derechos Humanos

Por lo menos 10 víctimas de Juan Manuel "NN", mejor conocido como el Padre Meño, no denunciaron ya que la misma autoridad no se lo permitió; además, tuvieron que salir de Coahuila, reveló Dalia Ramírez Delgado, defensora de Derechos Humanos a nivel nacional, específicamente en pederastia clerical.

Explicó que conoce a las víctimas del Padre Meño y concluyó en que es una sanción mínima la sentencia de 13 años por los delitos de violación calificada y violación calificada en grado de tentativa.

"He tenido acercamiento con las victimas porque este señor tenía atención con los seminaristas cuando eran menores de edad… conozco a estas mismas víctimas que ahorita ya son unos adultos y que tienen afectaciones completamente en el desarrollo de su personalidad", sostuvo.

"De este sacerdote tendré 10 víctimas que no denunciaron porque a final de cuentas tampoco les dieron la oportunidad porque decían que había prescrito el delito, por lo tanto les cerraron las puertas".

Aunado a lo anterior, dijo que todas estas víctimas ya no viven en Coahuila porque tienen persecución, viven en refugios que les ha dado el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensas de los Derechos Humanos a nivel nacional.

"No les dio apoyo el fiscal o procurador de Coahuila; estas víctimas tuvieron que acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las instancias federales para que obligaran a activar estas investigaciones que las tenían completamente en reserva y solamente acudiendo a estas instancias federales fue como se le dio el impulso, pero cuando la justicia no es inmediata no es justicia y en este caso no hubo justicia".

Además, indicó que como este caso hay muchos en el país, lo cual obedece a que ellos pertenecen específicamente a una red de delincuencia internacional de clérigos que agreden mundialmente.