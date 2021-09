Sin programar, visita de AMLO a La Laguna este domingo

Hasta ayer la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a nivel central no tenía agendada en su programación la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Comarca Lagunera por el proyecto de Agua Saludable para La Laguna para el próximo domingo. Tampoco una fecha tentativa.

Ayer miércoles, el propio López Obrador anunció que realizará una gira de trabajo a partir de este jueves por los estados de Morelos, Puebla, Veracruz e Hidalgo, en la que no incluyó a Durango.

En agosto de este año, el presidente emplazó a las autoridades de Coahuila y Durango y a los nueve alcaldes de la Comarca Lagunera a que ayuden a conciliar las opiniones lo antes posible puesto que dijo que el 3 de octubre, visitaría de nueva cuenta La Laguna esperando que ya exista un consenso.

De lo contrario, se cancelaría este proyecto de más de 11 mil millones de pesos cuyo objetivo es aprovechar los escurrimientos del río Nazas procedentes de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco para abastecer de agua en calidad y cantidad necesarias a 1.6 millones de personas. "Tendríamos que tener para entonces ya resuelto lo de los amparos", pidió López Obrador, fijando la fecha como el 3 de octubre.

Ante el condicionamiento se han alzado ya muchas voces y se realizaron ocho mesas de diálogo, además de otras reuniones no proyectadas y visitas a la zona donde se proyecta realizar algunas de las obras.

¿QUÉ FUÉ LO QUE DIJO?

El 15 de agosto pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a tomar una decisión para dotar de agua libre de contaminantes a la Comarca Lagunera. "Podemos ahora resolver este problema de fondo, con esta acción de agua sana, limpia para el consumo doméstico. Lo podemos hacer entre todos, hay voluntad de parte del Gobierno que encabezo y tenemos los recursos", afirmó y aseguró que no había afectación al medio ambiente, "no hay afectación al medio ambiente. No haríamos nada que afectara al medio ambiente. Lo tenemos estudiado y analizado", prometió.

También dijo que de arrancar la obra no quiere dejarla inconclusa, puesto que se lleva tres años y pidió consenso: "Que podamos llegar a un acuerdo entre todos. Convencer a quienes han presentado estos amparos, que los retiren. Si no los retiran, no se va a hacer la obra".