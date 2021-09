En duda la inexistencia de presas por aborto en Coahuila

A pesar de que en Coahuila no existen presas por el delito de aborto, no se descarta que lo estén por homicidio en razón de parentesco, cuestionamiento que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha respondido, aseguró Isabel Peña Garza.

Por lo anterior, la referente del estado de Coahuila de Mujeres Morena República, expuso que a nivel nacional son más de 400 carpetas abiertas de investigación, en el caso de Coahuila ya se dijo que no había mujeres presas por el delito de aborto.

“Sin embargo, no en todos los casos las mujeres que están presas en el país, no nada más en Coahuila que dicen que no hay presas, están detenidas o que se les haya dictado una sentencia por el delito de aborto, si no que utilizan otras figuras, en este caso es el de homicidio en razón de parentesco”, indicó.

Si bien es cierto que la autoridad coahuilense informó que no hay carpetas abiertas de investigación por el delito de aborto, reveló que cuando se solicitó la información, no son claros al responder si hay mujeres por el delito de homicidio en razón de parentesco, solo responden que no hay mujeres presas por el delito de aborto.

“Es una de las figuras por las que se maquilla a las mujeres que apresan porque deciden sobre su cuerpo, la interrupción voluntaria del embarazo”, subrayó.

No obstante, aseguró que al menos en Coahuila no conoce ningún caso de mujeres que hayan sido presas por el delito de aborto, ni disfrazado, sin embargo está en proceso la investigación.

“Ya solicitamos la información, lo que nos contestaron fue que mujeres presas por el delito de aborto no hay, no nos han respondido si hay mujeres presas por otra figura parecida al delito de aborto, que a final de cuentas es lo que utilizan, vamos a esperar a que nos resuelvan”, concluyó.