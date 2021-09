La mirada creadora de Francisco García, ganador de la Bienal Plástica Joven Arte Nuevo

Egresado del Centro de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), como todo artista Francisco García percibió interés por el arte desde muy pequeño. Técnicas como el dibujo abordaron su necesidad de expresión y pusieron cimientos creativos para el futuro del joven.

“Lo aprendí de manera natural, ya traía el talento ahí. Pero alrededor de los 20 años fue cuando me empecé a interesar de manera más formal. La salida era más que nada cuestiones psicológicas que yo traía, creé otras rutas para sacarlas y la vía del arte fue la que me ayudó a centrarme y disolver todas esas cuestiones anímicas”.

Así, además de las artes plásticas, también se introdujo al mundo del performance. Francisco García comenta que al contrario del psicoanálisis, el cual busca interpretar la razón y traducirla en un lenguaje racional, el acto del cuerpo absorbe las metáforas emitidas por el artista, para luego disolverlas, desvaneciendo así la cuestión psicológica.

“Entonces empecé haciendo performance en las calles, me ponía etiquetas en la cara sobre los insultos verbales que tenía pegados en mi ser. Salía a la calle con esos insultos y al final me los quitaba y los desechaba en un bote de basura. Esa era mi producción junto al dibujo y la pintura”.

Aunque García tiene una apuesta clara hacia las técnicas contemporáneas, no niega las bases tradicionales. Se interesa más que nada por la forma en que la pieza va a salir. Por tal motivo, el artista actualmente trabaja la pintura, la escultura y el mismo performance.

“Dependiendo de la pieza y la salida que necesita es la técnica que se va a necesitar para su mayor exposición, porque cada una habla un distinto lenguaje: la pintura se expresa a través del color, el grabado a través de la repetición múltiple, de lo que es la reproducción, incluso lo colectivo. Va dependiendo de la técnica que es necesaria para el proyecto”.

Ganador de la Bienal

El tema de lo laboral es algo que actualmente interesa a Francisco García quien, con su pieza ‘Solicitud anímica del individuo’, resultó ganador del premio único (25 mil pesos) en la XII Bienal Plástica Joven Arte Nuevo. Su trabajo consistió en la ampliación de una solicitud de empleo marcada con distintos sellos, mismo que se relaciona a una obra anterior que el artista desarrollo en el programa estatal de Arte Resiliente.

“Esta obra es fruto del proyecto ‘Estampa laboral’, un video que se realizó, un performance con ocho trabajadores de la construcción. Ellos estamparon sobre el espacio público todos estos sellos y a partir de esa pieza es que continué pensando sobre todo lo laboral que he estado viviendo. Me he pasado por varios trabajos y aún sigue habiendo abusos. Ese coraje que uno siente hay que externarlo de manera visual y que sea comprensible para los demás”.

Según su ficha técnica, ‘Solicitud anímica del individuo’ consiste en una solicitud de empleo vectorizada, impresa en papel mate de 230 gramos e intervenida con sellos de goma. Pero la obra de García va más allá de sus especificaciones técnicas y relata una parte de la vida del autor.

“La idea era ampliar la solicitud, sacarla de su formato. Son mis datos personales, es mi historia personal, digamos, de todo lo que he afrontado para poder dedicarme al arte visual. He tenido que hacer diferentes trabajos, he tenido que tener diferentes sueldos. Toda la historia está ahí contenida. Pero los enunciados que junté de esos trabajadores, que me representan a mí también, los condensé dentro de la solicitud y la cualidad del sello que es validar un documento, le daba mucha mayor potencia a eso que estaba intentando impregnar”.