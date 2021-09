Defensora asegura que hay más víctimas del 'Padre Meño' en Coahuila; no las dejaron denunciar, señala

Por lo menos 10 víctimas de Juan Manuel “N” mejor conocido como el “Padre Meño” no denunciaron, ya que la misma autoridad no se lo permitió, además tuvieron que salir de Coahuila, reveló Dalia Ramírez Delgado, defensora de Derechos Humanos a nivel nacional, específicamente pederastia clerical.

En ese sentido, manifestó que conoce a las víctimas del Padre Meño, donde incluso su investigación tardo varios años, incluso la Arquidiócesis de Coahuila intervino a nivel federal, y concluyó en una sanción mínima que fue una sentencia de 13 años por los delitos de violación calificada y violación calificada en grado de tentativa.

“He tenido acercamiento con las victimas porque este señor incluso tenia atención con los seminaristas cuando eran menores de edad, y conozco a estas mismas victimas que ahorita ya son unos adultos y que tienen afectaciones completamente en el desarrollo de su personalidad”, sostuvo.

Asimismo afirmó que: “De este sacerdote tendré 10 víctimas que no denunciaron porque a final de cuentas tampoco les dieron la oportunidad porque decían que había prescrito el delito, por lo tanto les cerraron las puertas”.

Aunado a lo anterior, dijo que todas estas víctimas incluso no viven en Coahuila porque tienen persecución, viven en refugios que les ha dado el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensas de los Derechos Humanos a nivel nacional.

“No les dio apoyo el fiscal o procurador de Coahuila, tuvieron estas víctimas que acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las instancias federales, para que obligaran a activar estas investigaciones que las tenían completamente en reserva y solamente acudiendo a estas instancias federales fue como se le dio el impulso, pero cuando la justicia no es inmediata, no es justicia, y en este caso sucedió que no hubo justicia”, Afirmó.

No obstante, indicó que como este caso hay muchos en el país, lo cual obedece a que ellos pertenecen específicamente a una red de delincuencia internacional de clericós que agreden mundialmente.

“He tenido acercamiento con las víctimas de toda la República, tan breve es el caso de Coahuila como de otros estados, como Guanajuato, incluso hemos tenido acercamiento con barras de abogados en Estado Unidos que nos han venido a buscar, para que todos en conjunto realicemos una acción en contra del Vaticano, pero por cuestiones de nuestra seguridad esta acción se ejercería en Estado Unidos”, puntualizó.

Para ello, explicó que se está trabajando, por tal motivo están en contacto con las víctimas, sin embargo en algunos casos es difícil porque son menores de edad y necesitan el consentimiento de los padres.

También, manifestó que se tiene que revisar el tema de la seguridad de toda la información sensible que se tendría que llevar a otro país, y que no saben el sigilo o la reserva que haya respecto de toda su trayectoria de estas víctimas.

“Estamos en un proyecto, ya llevemos un año en relación para poder firmar, porque también nos hacen firmar contratos por los gastos que se tienen que hacer, porque en realidad la demanda entraría en el Vaticano”, señaló.

Agregó que tuvo contacto y en esa reunión de más de 30 personas son víctimas, en unos casos estamos hablando de violación, en otros de pederastia, porque es la que tiene contemplado el Código Penal Federal, y en otros de corrupción de menores.

“La política sería que estas personas que agredieron a estos menores o víctimas, lo hicieron bajo un estado clerical, es decir, el ambiente era religioso y que ellos como asociación religiosa internacional deben de responder por los actos que tiene de sus servidores que le ayudan a esta difusión de la fe, a esto sería encaminado la acción”, concluyó.