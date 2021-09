¿A quién pertenece en la vida real el número de teléfono que aparece en El Juego del Calamar?

Un residente de la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, se ha quejado recientemente al verse 'hostigado' por las miles de llamadas que recibe día y noche, ya que por una 'infortuna coincidencia', su número telefónico es el mismo que aparece en las tarjetas de invitación de la serie El Juego del Calamar.

La serie surcoreana continúa siendo una de las producciones más exitosas de Netflix, consiguiendo millones de fanáticos en el mundo que, curiosos, han intentado llamar al mencionado número telefónico.

Dentro de la trama de la serie, el personaje interpretado por el actor Gong Yoo, entrega unas tarjetas a las personas para invitarlas a ser parte del 'Juego del Calamar'.

En dichas tarjetas se encuentra un número telefónico al que tienen que llamar para confirmar su participación, el cual coincide con el del residente de Gyeonggi, quien dice que desde hace unas semanas comenzó a recibir constantemente llamadas que le hablaban sobre el 'Juego del Calamar'.

"Nunca había visto 'El Juego del Calamar', pero pensé que era sólo una llamada de 'spam'. Me enteré del hecho de que mi número estaba en la serie porque me lo dijo alguien que me llamó", declaró el hombre de 40 años al medio surcoreano Munhwa Broadcasting Corporation.

Huh Kyung-young, aspirante a la presidencia de Corea del Sur, publicó una oferta por 100 millones de wones para adquirir el número telefónico del hombre.

Por su parte, la productora de la serie se ha puesto en contacto con el propietario del número para llegar a un acuerdo 'amistoso', según recoge el medio Hankook Ilbo.