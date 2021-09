'Solo le interesa meterme a la cárcel', acusa Ricardo Anaya sobre AMLO

DODGER66 Hoy, 9:33 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

El cara de meco embarrado es inocente, asi como los Moreira, los Peña, los Salinas, en fin toda la orda de RATAS del PRIan!!!

publicado por: Ulises Martinez

El cara de meco embarrado es inocente, asi como los Moreira, los Peña, los Salinas, en fin toda la orda de RATAS del PRIan!!! replyresponder thumb_up 6 thumb_down 1 Responder comentario

Nazario Hoy, 9:40 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

QUE PRESENTE LAS PRUEBAS EL LUNES EN EL RECLUSORIO AL JUZGADO Y ASUNTO ARREGLADO

publicado por: Nazario Contreras Avila

QUE PRESENTE LAS PRUEBAS EL LUNES EN EL RECLUSORIO AL JUZGADO Y ASUNTO ARREGLADO replyresponder thumb_up 3 thumb_down 1 Responder comentario

yaxum1970 Hoy, 9:42 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

Es la guerra hacia la elecciones presidenciales 2024 canayin. Ésto es normal viejón y tendrás que aguantar.

publicado por: yaxum campos

Es la guerra hacia la elecciones presidenciales 2024 canayin. Ésto es normal viejón y tendrás que aguantar. replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0 Responder comentario

mabmab Hoy, 10:03 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

ya aburrio este compa, mejor si metanlo al bote

publicado por: info info

ya aburrio este compa, mejor si metanlo al bote replyresponder thumb_up 3 thumb_down 0 Responder comentario

xibalba Hoy, 10:17 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

??? Narcopanista rata y PRÓFUGO ???? Hail Hitler! PERDEDORES ???

publicado por: Yanni Shin Gas

??? Narcopanista rata y PRÓFUGO ???? Hail Hitler! PERDEDORES ??? replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0 Responder comentario

goloso37 ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 10:20 am

Que se vaya a la gaver por rata

Que se vaya a la gaver por rata thumb_up 0 thumb_down 0

FR4N123 Hoy, 10:24 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

jajajaja no lo que le interesa al ANCIASNO ACOMPLEJADO de PALACIO es el show mediatico que se da y si si se acerca a la fiscalia y lo pescan para que salga stakabrown por que se las saben de inventos ahi esta la Chayo ya 2 años y no le han COMPROBADO NADA y no la sueltan asi de CORRUPTA es la cuatrote

publicado por: JOSE AVALOS

jajajaja no lo que le interesa al ANCIASNO ACOMPLEJADO de PALACIO es el show mediatico que se da y si si se acerca a la fiscalia y lo pescan para que salga stakabrown por que se las saben de inventos ahi esta la Chayo ya 2 años y no le han COMPROBADO NADA y no la sueltan asi de CORRUPTA es la cuatrote replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1 Responder comentario

lakika123mom ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 10:54 am

Cállate PU70 CHACHALACA, como siempre, estás ladrando por la croqueta cara CH1NGAS A TU REPU7A, BORRACHA Y GUANGA MADRE FRANKAKA

Cállate PU70 CHACHALACA, como siempre, estás ladrando por la croqueta cara CH1NGAS A TU REPU7A, BORRACHA Y GUANGA MADRE FRANKAKA thumb_up 0 thumb_down 0

HenryDucard Hoy, 10:41 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

,,,diantre vato sin güebos,,,I NEVER SAW (( yo nunca vi en inglich )) a mi conpadre Burren Moreira o al Cunbierto Moreira kejarse de percusion politica,,,esos vatos si eran honmbres y no shingader4s,,,,un saludo pa mis conpadres Burren el mas mejor y Cunbierto el bailador,,,se pasan mecay,,,,saludes from INGLAN

publicado por: HENRY DUCARD

,,,diantre vato sin güebos,,,I NEVER SAW (( yo nunca vi en inglich )) a mi conpadre Burren Moreira o al Cunbierto Moreira kejarse de percusion politica,,,esos vatos si eran honmbres y no shingader4s,,,,un saludo pa mis conpadres Burren el mas mejor y Cunbierto el bailador,,,se pasan mecay,,,,saludes from INGLAN replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0 Responder comentario

HenryDucard Hoy, 10:41 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

,,,diantre vato sin güebos,,,I NEVER SAW (( yo nunca vi en inglich )) a mi conpadre Burren Moreira o al Cunbierto Moreira kejarse de percusion politica,,,esos vatos si eran honmbres y no shingader4s,,,,un saludo pa mis conpadres Burren el mas mejor y Cunbierto el bailador,,,se pasan mecay,,,,saludes from INGLAN

publicado por: HENRY DUCARD

,,,diantre vato sin güebos,,,I NEVER SAW (( yo nunca vi en inglich )) a mi conpadre Burren Moreira o al Cunbierto Moreira kejarse de percusion politica,,,esos vatos si eran honmbres y no shingader4s,,,,un saludo pa mis conpadres Burren el mas mejor y Cunbierto el bailador,,,se pasan mecay,,,,saludes from INGLAN replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0 Responder comentario

HenryDucard Hoy, 10:41 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

,,,diantre vato sin güebos,,,I NEVER SAW (( yo nunca vi en inglich )) a mi conpadre Burren Moreira o al Cunbierto Moreira kejarse de percusion politica,,,esos vatos si eran honmbres y no shingader4s,,,,un saludo pa mis conpadres Burren el mas mejor y Cunbierto el bailador,,,se pasan mecay,,,,saludes from INGLAN

publicado por: HENRY DUCARD

,,,diantre vato sin güebos,,,I NEVER SAW (( yo nunca vi en inglich )) a mi conpadre Burren Moreira o al Cunbierto Moreira kejarse de percusion politica,,,esos vatos si eran honmbres y no shingader4s,,,,un saludo pa mis conpadres Burren el mas mejor y Cunbierto el bailador,,,se pasan mecay,,,,saludes from INGLAN replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0 Responder comentario