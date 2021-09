Los estados enfrentan la impunidad con recursos limitados

Los 32 estados de México gastaron un promedio de 3.7 pesos diarios por cada persona para combatir la impunidad a través de los recursos ejercidos en seguridad pública en 2019, así como procuración e impartición de justicia, dio a conocer la organización ciudadana Impunidad Cero.

Según el diario Reforma, en el estudio “Presupuesto estatal para el combate a la impunidad”, señaló que el conjunto de las entidades gastó en 2019 una cifra total de 172 mil 879 millones de pesos.

Ver más: Siete años de impunidad sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa

“Este monto equivale a 0.77 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir, mil 366 pesos por persona o 3.74 pesos por persona al día”, indicó.

“Estas cifras se comparan favorablemente con 2015, cuando el total era de 144 mil 517 millones de pesos constantes de 2018, equivalentes a 0.68 por ciento del PIB, mil 191 per cápita o 3.26 per cápita al día. En general se aprecia un incremento de 15 por ciento en los recursos per cápita agregados en los últimos años”.

Sin embargo, consideró Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Asesor de la organización, lo que se gasta en la materia es aún insuficiente para reducir los niveles de impunidad que se registran en el país.

El estudio, explicó, lo que pretende es establecer cuánto es lo mínimo que debe invertirse en las áreas de seguridad, procuración e impartición de justicia para reducir la impunidad, sin embargo, aún no han logrado determinarlo.

Ver más: Urgen a atender impunidad en Coahuila

“Sabemos que tenemos que encontrar ese punto de inflexión en donde -voy a inventar cifras- si dejas de gastar 300 pesos por ciudadano y te pasas a gastar mil 500, el efecto va a ser muy evidente”, refirió.

“Todavía no llegamos ahí, ¿por qué? Porque, si bien es cierto que ha habido un incremento en los dos rubros y en las dos ramas, también es cierto que seguimos en niveles muy bajos en relación con otros países”.