En Lerdo las autoridades municipales parecen estar más preocupadas por quedar bien con Alejandro Moreno, dirigente nacional del devaluado PRI, con miras a las elecciones tanto de los ayuntamientos como de la gubernatura de la provincia de Durango, que con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, aun cuando las autoridades federales saben que el alcalde de Lerdo, Homero Martínez (que es de Coneto de Comonfort), ha estado llevando despensas y diversos apoyos y estableciendo compromisos con el Módulo 03 de San Jacinto con tal de que sigan oponiéndose en las mesas de diálogo de la Conagua, quienes cada vez se notan menos interesados en escuchar sus caprichos… Perdón, sus peticiones.

Así fue que en un día normal de trabajo al alcalde Homero Martínez se le vio muy contento por la "capirucha" de los alacranes dándole la bienvenida a Alito Moreno, que al cabo, según el edil de Ciudad Jardín y su esposa, la diputada por el Distrito XIII de Lerdo (que tampoco es de Lerdo sino de la "capirucha" del estado), Susy Torrecillas, en Lerdo no hay arsénico, por lo que más de uno sugirió: ¿así o más fuera de la realidad?, cuando justamente el arsénico es uno de los graves problemas de la región, que por cierto les ha dado tanto, pues justo en Lerdo y su zona rural es que se tiene el poblado con mayor cantidad de arsénico en La Laguna, problema del cual las autoridades municipales se muestran por completo ajenas, casi casi en otro planeta. A decir de los subagentes, se tuvieron que desvivir con el dirigente del tricolor, que promueve triunfos anticipados, los que no más no pudo conseguir para su partido ni en su propio estado, Campeche.

***

Y aunque ya nadie ha vuelto a decir nada del 3 de octubre, fecha fijada por el presidente para regresar a La Laguna y decidir si sigue adelante o se cancela definitivamente el megaproyecto Agua Saludable para La Laguna, es importante recordar algunas cosas: que faltan solo 4 días y el Organismo de Cuenca de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua solo ha hecho mutis al respecto. Los nueve alcaldes de igual número de municipios participantes están que se comen las uñas por que se logre concretar este proyecto, ya que aunque las voces de especialistas juran y perjuran que no resuelve de fondo la sobreexplotación del acuífero, cuando menos se limpiará el agua del mortal arsénico y el Gobierno federal les soltará mil millones de pesos para reparar las viejas y agujeradas redes conductoras de agua potable de los sistemas operadores. Además nada se sabe de la suerte que tuvo el amparo promovido por el colectivo Prodefensa del Nazas.

***

Una treintena de investigadores, científicos, administradores y hasta exfuncionarios del Conacyt andan pagando escondederos tras ser señalados y acusados formalmente por los muchachos de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, como ampliación de una denuncia por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, ya que asegura el Gobierno federal se dedicaban al "turismo científico" y otras historias que supuestamente les llegaron al oído. En contraste, aquí parece que sí los cobijan, los premian y no hubo regateos para destacar su trabajo. Las autoridades estatales entregaron el Premio Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación 2021 y se desvivieron en halagos al trabajo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; y el Coecyt, al igual que otros organismos públicos descentralizados en la entidad, tiene sus controles. Nuestros subagentes, disfrazados de microscopio chino, aseguran que en medio de las felicitaciones y los premios uno que otro aseguró que andaba nervioso, pues nunca se imaginaron que lo llamaran a rendir cuentas, y como la investidura académica los tenía al margen de los problemas, se espera que más de uno comience a realizar señalamientos en contra de colegas que en lugar de gastarse el presupuesto haciendo ciencia, tienen una vida más de lujo que de estudio, por lo que las grillas en el ambiente científico se están poniendo color átomo.

***

Nuestros subagentes, que no pierden la capacidad de asombro, nos cuentan de la tremenda desfachatez en el Congreso del Estado, sin que nadie diga nada, ni siquiera los críticos panistas, que prácticamente se desdibujaron. El comentario viene a colación por el sobresaliente caso de la flamante diputada udecista/morenista que no se sabe ni los estatutos de su partido, porque cayó ahí por casualidad, Tania Vanesa Flores Guerra, alcaldesa electa de Múzquiz, quien para mejores señas, junto con su hermano, fue la empresaria más beneficiada con la compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que, pese a ello, con "uñas y dientes" se niega a soltar la jugosa dieta que mes con mes le cae por pararse en el congreso de vez en cuando. Lo que llama harto la atención de propios y extraños es que doña Tania Vanesa en lugar de haber pedido licencia y ponerse a organizar su proceso de entrega-recepción o estar organizando a los que serán sus colaboradores, continúa aferrada a la silla legislativa… Bueno, a la dieta, porque al congreso ni asiste. A decir de los subagentes, que todo lo oyen, no faltó quien utilizó las inestables redes sociales para sacarle cuentas a la legisladora y balconearle que entre sueldo base e incentivos cobra casi cien mil pesos al mes. Claro, sin contar los pagos por viáticos, que incluyen gasolina, casetas, hospedaje... Pero de trabajo legislativo, nada; ahí nada más para darse una idea de lo que le depara a la castigada ciudad de la región Carbonífera.

***

Luego de que recientemente el alcalde de Torreón aseguró que los policías municipales no entran a los fraccionamientos cerrados porque implican engorrosos trámites jurídicos y administrativos, por fin tronó como ejote el problema de la "inseguridad" que afecta a esos sectores habitacionales, particularmente al norte de la ciudad, donde se han presentado robos cuantiosos, hasta de cajas fuertes y autos. Y que, a decir de los investigadores de la Fiscalía del Estado, muchos son provocados precisamente por las empresas dizque de seguridad privada, contratadas por los propios colonos, que se hacen cargo de esas funciones sin tener capacitaciones ni licencias, por lo tanto es fácil engañarlos, razón por la que tanto la Secretaría de Seguridad como los muchachos de la FGE emprendieron un operativo sorpresa para detener en flagrancia a las empresas "patito", y hubo bastantes sorpresas. El operativo, a petición de representantes de fraccionamientos de los llamados privados, dejó como resultado en su primer día clausuras y detenciones de personas que más que vigilantes parecían conserjes y jardineros. De paso, la medida dio pie para que se empiece a revisar en toda la entidad el funcionamiento de estas agencias de seguridad privada, que generalmente son refugio de expolicías dados de baja por "traviesos"; claro que no faltó quien sacó el "prietito en el arroz" y se preguntó cuándo harán lo mismo con las empresas de escoltas que suelen portar armas de grueso calibre, andar en camionetas sin placas y pasarse por el arco del triunfo el reglamento de vialidad; algunos hasta los envían a hacer el mandado armados a las tiendas de conveniencia.

**

La que anda tentando a la suerte y hace caso omiso a la máxima de que es mejor prevenir que lamentar, es la directora del teleférico de Torreón Verónica Soto, quien con tal de poner como proveedor a uno de sus colaboradores particulares, aunque no le sepa, gestiona a como dé lugar la salida de los contratistas técnicos de teleférico. Lo malo es que a doña Verónica se le ocurrió que puede quitar a los encargados del mantenimiento, parte de la operación y supervisión mecánica del lugar que por su complejidad técnica es fundamental para evitar cualquier tipo de incidente que pueda poner en riesgo no solo funcionamiento del sistema sino hasta un accidente. A decir de los subagentes, el verdadero motivo de doña Vero para gestionar el cambio es porque quiere deshacerse de todos los proveedores recomendados por los encargados de la construcción del complejo y cómo anda distraída atendiendo los problemas jurídicos que le llegaron por una demanda desde la Flor de Jimulco, parece no dimensionar el problema. Por cierto, ¿ya le llegarían los equipos y refacciones para la operación comercial y de mantenimiento del teleférico este año, pagado al proveedor y que sigue sin fecha de arribo?