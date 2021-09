Las palabras tienen la palabra

Hay de errores a errores, ¿verdad? Una característica esencial del error es que debe ser involuntario porque si alguien "se equivoca" intencionalmente, entonces no está cometiendo un error. En ese caso, sería una mala acción porque se hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Bueno, por lo menos con premeditación sí, porque el tipo antes de hacerlo lo pensó y sabía de antemano que su acción iba a tener consecuencias negativas para otros y a veces hasta para él mismo.

El error es un desliz, porque deslizarse es como resbalarse, por eso dicen también que el error es un resbalón. Un error es un dislate y un dislate es un disparate, algo que no tiene sentido, que no va de acuerdo con la realidad. Precisamente por eso se llama así, dislate o disparate, porque es como irse por otro lado, como "agarrar la desviación" o irse por un camino diferente. ¿Diferente de qué? Pues diferente de la realidad.

Para nosotros los mexicanos y creo que también para otros pueblos latinos, el error no es más que una "metida de pata", y así lo dice uno cuando confiesa que "la regó", "metí la pata" y luego argumentamos que "somos humanos" y que todo el mundo se equivoca alguna vez y que solamente los muertos nunca se equivocan. ¿De dónde viene lo de la "metida de pata"? Muy sencillo, cuando no nos fijamos bien por donde caminamos y hay un pozo en el que, sin querer, metemos el pie o la pata y luego vamos a batallar para sacarla… así también, cuando caemos en un error, no nos damos cuenta. A veces, el error es tan grande, que decimos que "metimos las cuatro patas", o nada más "metí las cuatro", para recriminarnos a nosotros mismos sobre la falta tan grave que cometimos.

En el medio periodístico los errores se llaman gazapos, algunos dicen que se llaman así porque el gazapo es un conejito recién nacido al que te le quieres acercar y huye, se escapa y el error también se nos escapa y "para cuando acordamos" ya apareció en el periódico un error tan grave como aquel que decía que "el torero le dio un pase al burdel" en lugar de decir "al burel" que es como a veces le llamamos al toro, o sea que aquel bárbaro confundió a un magnífico ejemplar de toro de lidia con un lugar… digamos que "de moral relajada".

El error viene del verbo latino errare que significa "no dar con el blanco", o sea fallar o equivocarse. Cuando en una publicación existe un error, le damos el nombre de errata y también conocemos bien esa famosa frase que dice: "errar es humano", o sea que como seres no somos perfectos y cometer errores es lo que nos identifica como humanos.

Dicen que ando muy errado, dice una famosa canción y nos sirve para decir que el que anda errado es el que ha caído en el error.

Otras palabras derivadas del error son: errante o errático, que se mueve de un lado a otro, errátil, que es variable, errabundo y aberrante.

ME PREGUNTA: "¿Qué significa trasegar?"

LE RESPONDO: El uso más común del verbo trasegar es pasar un líquido de un recipiente a otro.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Un error es tanto más peligroso cuanta más cantidad de verdad contenga.