Ensayo sobre la cultura

La historia del mundo se ha hecho a base de migraciones. El hombre no se ha conformado en permanecer en un solo lugar. La búsqueda de mejores formas de vida lo lleva a moverse, tratando de superar las condiciones de la naturaleza.

Por otro lado, la curiosidad es un aliciente que le ha permitido descubrir las leyes de la naturaleza. Una vez superado el mito, que la explicaba, ha podido construir lo que hoy se llama ciencia y eso, más que nada se debe a la observación y a la experimentación , al riesgo de probar diferentes alternativas hasta encontrar la que le funcione.

El mundo ha ido creciendo en nuestra comprensión y en nuestro dominio. Eso comienza desde las tribus a las que se les llamó bárbaras y andaban recorriendo el norte del continente europeo y asiático para encontrar su lugar. Son los antecedentes de los países que existen ahora: Godos, visigodos, mongoles, mogoles y demás tribus generadores de imperios; como en nuestro continente podríamos referirnos a los aztecas, incas, mayas, toltecas.

En los tiempos actuales lo seguimos viviendo; los grupos humanos que cruzan nuestro país con la ilusión de llegar a los Estados Unidos creyendo que es el paraíso terrenal. En sus países de origen no hay las condiciones para la sobrevivencia y lo mismo existe en Asia y Europa es invadida por hombres que buscan mejores maneras de vivir.

La civilización no ha podido encontrar la fórmula para la buena convivencia entre los seres humanos. La soberbia le ha generado la necesidad de dominación. Los que migran quieren apoderarse de los territorios que ya tienen dueño y los que ya son dueños defienden sus pertenencias. Estados Unidos es un País de migrantes; eso nadie lo puede negar; ahora están en contra de los nuevos migrantes que quieren hacer lo que sus padres hicieron en el pasado. La regla no se aplica de la misma manera para todos; esos, son desde siempre, las leyes no escritas de la civilización.

Junto con las migraciones vienen las conquistas. Las guerras nunca han dejado de existir. La imposición de unos sobre otros es algo de lo cual no nos hemos podido desprender, y siempre se han buscado razones para hacerlo. La ley del más fuerte sigue imperando; o la ley del que puede convencer a sus pueblos de que su liderazgo tiene bases metafísicas, como la divinidad de sus gobernantes.

Se han querido regular las relaciones entre los diferentes grupos humanos a partir de organizaciones internacionales como la ONU. Ni así se ha llegado a solucionar el problema. Las guerras siguen existiendo por intereses mezquinos de ciertos grupos quienes se creen con el derecho de explotar todas las riquezas del mundo como si fueran de ellos. Este es otro tipo de migración, el de las empresas multinacionales.

Lo bueno y lo malo se conjuntan en este afán de moverse para buscar satisfactores o riquezas. Lo malo tendría solución si se pudiera legislar al respecto; la legislación siempre la hacen los hombres y eso será según sus conveniencias.

La migración es y será un hecho; sin importar sus resultados, o los problemas que provoquen. Comenzamos a emigrar a otros planetas. Marte está en la mira; a la luna ya la visitamos y tal vez existan otro proyectos en ciernes de los cuales no sabemos nada aún. Andamos a la búsqueda de otros mundos para extender a nuestra humanidad; tan deficiente. No nos podemos estar tranquilos ni en paz.

Los que se quedan tranquilos son los que a la larga desaparecen o se confunden con los que conquistan. De muchas tribus del norte de México hay pocos vestigios pues ni se movieron, ni construyeron civilizaciones importantes. Se dedicaron a sobrevivir. Han ido a dar al anonimato.

La civilización es movimiento. Humanizar ese movimiento es nuestro trabajo. Hay que tener inteligencia para resolverlo.