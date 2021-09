Indicadores nos pueden avisar que se avecina un suicidio, se puede evitar: psicóloga en Coahuila

A la fecha, suman más de 90 suicidios en Saltillo, la mayoría de las veces la familia se muestra sorprendida por la decisión tan repentina, sin embargo, si una persona no te dice me quiero suicidar, a través de diversos indicadores nos podemos dar cuenta aunque no te lo digan.

En ese sentido, Rosa Ofelia Sisbeles Alvarado, psicóloga forense de la Fiscalía General del Estado, manifestó que cuando hacen una necropsia psicológica o investigaciones en relación a la gente que se suicida, casi siempre la familia vio algunas conductas pero nunca las relaciono con el suicidio, por lo que es importante ver los indicadores de riesgos que pueden ser verbalizar frases. Proyectarse en redes sociales hoy en día es una de las más frecuentes, pues según indicó, a través de sus publicaciones podemos descifrar la mayoría de las veces un estado de ánimo tanto en jóvenes y adolescentes, como en adultos. “A veces me llama mucho la atención que vemos publicaciones de jóvenes que están totalmente depresivos, y en lugar de ayudarlos u ofrecernos para apoyarlos, le damos like a su publicación, entonces como de tanta gente no podemos ver este indicador que finalmente es una forma de decirnos que hay un problema”, expuso. Escribir notas, pasar bruscamente de un estado de ánimo a otro, indicó que eso se llama labilidad emocional, es decir, una persona puede estar contenta y cambiar repentinamente a un estado de ánimo opuesto, estos cambios repentinos y abruptos, es uno de los indicadores también del suicidio. Realizar conductas erráticas, es decir, tener conductas que nada que ver con lo sucedido, que son como estallidos de emociones y de acciones, también tiene mucho que ver. Acumular fármacos, hablar sobre el suicidio aunque sea en broma, sufrir una depresión, cambios de hábito en la alimentación, en el sueño, perder el interés en las actividades habituales, abandonar a los amigos y a la familia, aumentar el consumo de alcohol y drogas, afirmó que son una alerta. Provocar situaciones de riesgo innecesarias, es también una conducta suicida, “el primer lugar en los jóvenes son los accidentes de tráfico, el segundo lugar son los suicidios, pero mucho tiene que ver el primero, pues si se está alcoholizado y conduce en muchas ocasiones a una velocidad no controlable, esa es una conducta suicida, más que un accidente”, destacó. Sufrir un aumente de molestias físicas frecuentes asociadas a conflictos emocionales, esto es a lo que llamamos la somatización de los síntomas, por ejemplo, si cada vez que se discute con la pareja le sube la presión, el azúcar, y en realidad si se checa si esta alto, pero la raíz es una cuestión emocional, las personas que intentan suicidarse por lo general empiezan a tener muchos síntomas psicosomáticos. Tener un comportamiento temerario es otro de los indicadores. Aunque probablemente no sea fácil, es importante que la persona que presente alguno de estos indicadores acuda a tratamiento psicológico y psiquiátrico, explicó que se requiere de ambos, ya que desde la psicología se requiere de psicoterapia para ver nuestras interacciones. En el caso de psiquiatría, porque a lo mejor por más tratamientos en terapia que le den a una persona, resulta que su cerebro no está secretando alguna substancia, por lo que dijo que es necesario ayudarla quizás con una medicación, y no se va a lograr solamente con una psicoterapia. LÍNEA DE AYUDA El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país. Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste