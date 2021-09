Cae membresía de Canaco Monclova un 25%

La membresía de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) delegación Monclova, perdió entre el 20 y el 30 por ciento de sus socios por la crisis, reveló el presidente del organismo, Arturo Valdés Pérez.

El representante de los comerciantes explicó que debido a la situación económica de la región, alrededor del 15 por ciento de los miembros que dejaron la Canaco, cerraron definitivamente sus negocios y otros proyectan regresar a la cúpula empresarial.

Valdés Pérez consideró que para el cierre de año se recuperará el padrón de socios de la Cámara de Comercio. Canaco Monclova contaba antes de la crisis con 750 integrantes.

Explicó que no es momento para invitar a ex socios y pedirles el pago de la cuota anual, porque no cuentan con suficientes utilidades económicas.

Agregó, sin precisar cómo, que se están desarrollando actividades para atraer a más miembros a la Canaco para recuperar la membresía.

Afirmó que la economía de Monclova depende en un 70 por ciento de Altos Hornos de México (AHMSA) de manera directa e indirecta. Sostuvo que mientras la siderúrgica no alcance su nivel normal de producción, el sector comercial local continuará contraído.

Indicó que 13 de los socios de la Cámara son proveedores directos de la siderúrgica de Monclova que les adeuda importantes cuentas desde hace casi 20 meses, y sólo dos, en recientes fechas han recibido abonos del pasivo, y el resto nada.

Agregó que desde marzo y hasta la fecha no se han concretado reuniones entre los directivos de la gigante de Monclova con las cámaras empresariales locales para acordar pagos en parcialidades de la deuda, como previo al primer trimestre del año se realizaban.

“Si mejorarán las ventas en el último trimestre de 2021 (por las fiestas de temporada), pero no serán como en años anteriores si no alcanza AHMSA su recuperación económica” externó.

Éste martes la Cámara nacional de Comercio anunció la edición número 18 del tradicional sorteo Canaco Monclova, cuyo primer lugar es un automóvil y existen 24 premios más.

La rifa se realiza a través de boletos que se regalan a los clientes de los socios de la Cámara de Comercio local, explicó Arturo Valdés Pérez.

El sorteo se realiza tradicionalmente en las instalaciones de la delegación local de la cúpula comercial, el 18 de diciembre, ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación, que sanciona la rifa.