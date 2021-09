¿Y ahora qué?

Monterrey pudo haberse conformado con el empate. “Vasco” pudo ser el “Vasco” y hacer válidas las apuestas, o al menos cumplir con su papel de entrenador ratonero. Monterrey pudo venir a encerrarse, pero no lo hizo, y Santos pagó las consecuencias.

Solía pensar que los jugadores no tienen mucho qué decir mientras están en activo, o al menos no encuentran las palabras. Sin embargo, el que ahora no deja de sorprenderme (aunque ya ni debería sorprenderme) es Almada. ¿De qué partido habla cuando dice que Santos mereció ganar?

Es absurdo y totalmente desproporcionado lo que dice. Basura. Hablar por hablar; la verdad es que ahora ni sentido tienen sus palabras. Rayados vino, propuso y debió marcar mayor diferencia desde mucho antes en el partido. Y cuando todo indicaba que los comentaristas y analistas de la Comarca tendrían otro “empate con sabor a derrota”, apareció uno de esos “hombres de jerarquía” que reconoce el técnico santista en el rival.

Duván Vergara ha demostrado, desde que llegó al futbol mexicano, el hambre que trae en sus botines. En una última jugada, justo en la agonía y cuando el 1-1 parecía “justo”, el delantero rayado peleó hasta el final y en el festejo estuvo la recompensa.

Duro golpe para una afición que no supo cómo reaccionar ante tal insulto. El domingo, 14, 480 asistentes presenciaron cómo Rayados se llevó una victoria del Corona después de tres años; una revancha para el entrenador venido de Europa que el torneo pasado dejó aquí su último encuentro de esa competencia.

Santos está chato y sin idea al frente. Con prácticamente todos sus extranjeros disponibles, no sabe cómo atacar con eficacia y a los jóvenes, parece que todavía les falta. En la tribuna, los gritos de frustración se reproducen como ‘gremlins’ con el agua, desde abucheos para el portero de casa hasta la manifestación “homofóbica” (y demás “linduras”) para el “guardián” de la visita. La gente extraña Acevedo, pero también debería extrañar al Lozano, Valdés, Gorriarán, “Mudo” de otros torneos. Este Santos nomás no va.

Después de 10 jornadas, el cuadro lagunero ocupa el décimo lugar con seis empates, dos derrotas y solo dos triunfos. A favor, la diferencia de goles con 3. El próximo sábado recibirá a Mazatlán, que viene debajo de ellos en la tabla con un punto menos (11).

A Almada se le acabaron los pretextos. Ya no queda llorarle al arbitraje. Ni a la pretemporada. Ni a los seleccionados. Me parece que no había tenido equipo tan completo como el que tiene ahora, lo que queda es ponerse a trabajar y dejar de hablar por hablar; de poco le servirá al “profe” seguir en ese “autoengaño”.

Al estadio de los Guerreros, cada vez acuden más aficionados a divertirse. Más aficionados del rival... Y se divierten.

Durante el llamado torneo Grita México Apertura 2021, por el Corona han pasado Cruz Azul, Chivas, Atlas, Juárez, Puebla y Monterrey; de los dos primeros y el último, fácil podrían contarse entre 2 mil y 5 mil playeras (según el escudo) regadas por el estadio, la diferencia entre los 11 mil aficionados locales que acuden regularmente y los otros miles que se añaden según el rival. Así de accesible se ha vuelto la otrora “Casa del dolor ajeno”. Lo positivo es que cada vez se respira un ambiente más seguro, aunque no deja de haber las personas que “sufren de más” y terminan antes el partido.

En la NFL, esta semana también representó una oportunidad para disfrutar de marcas y sorpresas. Los Packers vinieron de atrás con Rodgers y Mason Crosby para vencer a los 49ers, mientras que Justin Tucker se lució con una patada de 66 yardas; nueva marca de gol de campo en la liga. Herbert guio a sus Chargers a una victoria sobre Mahomes, mientras que el campeón Tampa (con todo y Brady y árbitros) sucumbieron ante los Rams. Y las emociones apenas comienzan. ¿Le seguimos? Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX.