No es creíble versión del Gobierno Federal de que migrantes fueron engañados: Riquelme

Con relación al flujo extraordinario de migrantes que arribaron a Ciudad Acuña en semanas anteriores, Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila, aseguró no ser ingenuo y señaló que no es creíble la versión del Gobierno Federal de que los casi 15 mil migrantes de Haití fueron engañados para llegar a la frontera con Estados Unidos.

Estableció que, en este tema el Gobierno Federal fue omiso y con ello puso en riesgo, tanto a la población de la frontera norte de Coahuila como la relación bilateral entre México y Estados Unidos; particularmente en lo que se refiere al tránsito de comercio internacional.

"Para empezar yo diría que, no soy ingenuo, que no creo en las casualidades, que esto sucedió por algo y que, además lo he dicho públicamente; el Gobierno Federal hablaba de un flujo migratorio, el cual yo no estoy de acuerdo. El flujo migratorio normal de Coahuila, tiene ahorita de enero a septiembre, ocho mil migrantes, ese es un flujo migratorio normal", dijo Riquelme Solís.

Sin embargo, hay que recordar que en un lapso de una semana se registró el arribo de casi 15 mil migrantes, en su mayoría originarios de Haití, aunque muchos de ellos provenientes de países latinoamericanos donde ya tenían años de vivir tras salir de su país.

Y es que, conforme a las cifras dadas a conocer el pasado sábado 19 de septiembre, la cifra de migrantes era de 14 mil 600; lo que representa casi el doble de los migrantes que han transitado por Coahuila en un periodo de nueve meses.

"Este fue un flujo migratorio extraordinario y que, además, sin lugar a dudas hubo una omisión que pudo poner en riesgo a los habitantes de la frontera, como puso en riesgo la relación económica de México, la relación bilateral de México con Estados Unidos", indicó el Gobernador del Estado de Coahuila.

Lo anterior, al recordar que debido a la presencia de los miles de migrantes en la parte baja del Puente Internacional Acuña-Del Rio, las autoridades de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus sigla en inglés)fueron cerradas las operaciones por una semana y un día; lo cual señaló se restableció este mismo lunes en su totalidad.

Riquelme Solís fue enfático en señalar que no se puede hablar de un flujo migratorio normal, por cómo se dieron las cosas y respecto al trato humanitario que se otorga a los migrantes en Coahuila; en lógica no era el número ni la cantidad de gente que podría atender no solo Coahuila, si no el Estado Mexicano.

"15 mil migrantes en una frontera con una población de alrededor de 140, 150 mil habitante, con hospitales con máximo 90, 100 camas; para empezar el tema de salud ya estaba en riesgo y sí tuvimos casos muy graves; situaciones extraordinarias de mujeres embarazadas que dieron a luz en Acuña y luego resultaron positivas ellas y el bebé", precisó el Ejecutivo Estatal.