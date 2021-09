Sí atendí derechos de migrantes: gobernador de Coahuila tras crisis

"Sí atendí los derechos humanos, los derechos de los migrantes”, señaló hoy lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, esto al ser cuestionado por la reciente crisis migratoria de la que fue objeto Coahuila y con al presencia de más de 15 mil personas originarias de Haití que buscaban pasar por la entidad hacia los Estados Unidos.

El mandatario además reflexionó sobre los motivos de que dicha población eligiera pasar específicamente por Coahuila, lo que le resultó “extraordinario” y reveló diversas situaciones que intervienen en el fenómeno migratorio, especialmente omisiones del Gobierno Federal en la frontera sur del país y hasta la intromisión del crimen organizado.

“No soy ingenuo, no creo en las casualidades, esto sucedió por algo y además lo he dicho públicamente, el Gobierno Federal hablaba de un flujo migratorio, del cual no estoy de acuerdo, el flujo migratorio normal en Coahuila tiene ahorita de enero a septiembre 8 mil migrantes... Sin lugar a dudas hubo una omisión que pudo poner en riesgo a los habitantes de la frontera”.

Señaló el gobernador que además se pusieron en riesgo las relaciones económicas con Texas y los Estados Unidos en general, aunque en todo momento se buscó mantener el llamado “trato humanitario” para evitar mayores consecuencias con la llegada de los migrantes a la zona norte de Coahuila.

“No era ni el número, ni la cantidad de gente que pudiera atender, no hablo de Coahuila, sino el estado mexicano... En mi carácter de gobernador sí atendí los derechos humanos, los derechos de los migrantes como siempre lo hemos hecho, pero también protegimos a la población de un daño mayor, derivado de que eran 15 mil”.