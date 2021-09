Gerardo Priego impugna elección para la Presidencia del PAN

Hoy acompañado por su equipo jurídico, Gerardo Priego presentó documentos ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante la Comisión de Justicia que buscan anular el proceso para la elección de dirigencia nacional del Partido Acción Nacional.

El primero es una queja ante la Comisión de Justicia del PAN contra el acuerdo de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CONECEN) que declara a Marko Cortés como candidato único indicando entre otras cosas que aún no se han resuelto todos los señalamientos por irregularidades que se presentaron durante el proceso de registro y porque no ha sido exhaustivo en confirmar el cabal cumplimiento sobre el apoyo de la militancia, es decir si las firmas corresponden a los militantes inscritos en el padrón, si se cumplen los porcentajes por estado, etcétera.

En segundo término, presentó una demanda para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra tres resoluciones que emitió la Comisión de Justicia del PAN pues además de que se presentaron posteriores al acuerdo, no se hizo la investigación de forma correcta, se eliminaron actores de la denuncia, no se tomaron en cuentas las pruebas entregadas y no hubo un pronunciamiento sobre los actos anticipados de campaña.

En un video difundido en redes Priego señaló que si bien no busca ir contra personas sino mejorar el proceso interno y hacer que el partido sea una institución más congruente.

Mencionó además que las elecciones deben ser libres, equitativas y confiables, condiciones que no se cumplieron en el proceso de registro que recién terminó el 14 de septiembre pasado y finalmente afirmó que el PAN debe ser un emblema democrático de libertad y de vanguardia y no un símbolo de soberbia y arrogancia que en tiempos como estos significa la invisibilidad de una oposición dócil y subordinada.