Sacan a conductoras de televisión en plena transmisión en vivo por 'dar positivo a COVID-19'

Se trata del programa 'The View', que posee gran popularidad en los Estados Unidos y el cual también se preparaba para recibir a Kamala Harris en entrevista, justo cuando los productores les pidieron a las conductoras que abandonaran el set.

Tal como se muestra en el video difundido en redes, las conductoras Sunny Hostin y Ana Navarro, se encontraban en el foro listas para recibir a la vicepresidenta de los Estados Unidos, cuando repentinamente interrumpen el programa para pedirles que dejen el set de grabación.

Por la expresión de ambas mujeres, éstas parecían no tener idea de lo que estaba ocurriendo, mientras que otras dos conductoras se quedan frente a las cámaras esperando a Harris.

Here’s the moment The View co-hosts Sunny Hostin and Ana Navarro were pulled from the show’s set over their positive COVID test results:pic.twitter.com/fJc3Ip1C0A