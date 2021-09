Hombre paga un sándwich con 'morralla' y empleados de restaurante se 'vengan' con su pedido

El usuario en Twitter '@DarrenTurley5', compartió una imagen que le hicieron llegar empleados del lugar mostrando un sándwich cortado en pequeños pedazos, acción hecha a propósito después de que el dueño del pedido les pagara con monedas de 10 peniques el total de 1.54 euros, el equivalente a aproximadamente 36 pesos.

"Recibí un mensaje de uno de los muchachos esta mañana que decía: “Un muchacho que trabaja en Jaguar pagó su scran con los 10 peniques esta mañana. Así era su sándwich cuando lo abrió", escribió Darren Turley.

Had a message off one of the lads this morning says “Some lad who works in Jag paid for his scran with all 10p’s this morning. This is how his butty was when he opened it” pic.twitter.com/qfsdgW8jP9