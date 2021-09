En mal momento vino Rayados a desnudar la complicada realidad que vive Santos Laguna en muchos de sus departamentos. Ya con el periódico del lunes, se puede decir que fue en mal momento lo que antes del juego varios veíamos como la situación ideal para salir de la crisis de funcionamiento y resultados que cada vez se profundiza más en el equipo del Profe Almada. Así que es inevitable ser en esta ocasión un poco ventajista.

El futbol es así. Si entraba la de Otero hablaríamos de una reacción heroica, si Lozano hubiera fallado el penal no imagino de lo que se estuviera hablando. Por eso hay que tratar de analizar lo más fríamente posible más allá de los resultados. El aficionado santista es exigente y no le gusta ver que un buen torneo se aleja y menos le gusta perder con un rival regio, duele el doble y es inevitable para muchos ver con ojos tristes los grandes planteles que se arman allá contra lo que se tiene aquí. En momentos como este poco consuela hablar del modelo de negocio y lo demás más allá de que hace algunos meses, un gol de Ronaldo Prieto cambió todo, insisto, así es el futbol.

Guillermo Almada no ha cambiado, sigue siendo el mismo gran Director Técnico que hace lo que puede con lo que tiene, parecería que incluso le venía mejor tener menos para ganar más pero ver las cosas así seria tener una visión muy corta de lo que está pasando. Almada está redoblando sus apuestas, en el trabajo y en los hombres que pone en la cancha, esta semana pensó en mover a alguna vaca sagrada pero no lo hizo, no porque no se atreva, sabemos que al uruguayo no le tiembla la mano sino porque los consagrados respondieron fabulosamente a un esquema de entrenamientos más intensos que tuvo el Santos la semana pasada.

El sábado viene Mazatlán al Corona y hay que vencerle mostrando avances, ya apareció Preciado anotando en la Sub-20, ya anotó Lozano que aunque siga a años luz de ser el crack que todos vimos antes de su lesión, el gol es la mejor cura para un talentoso como él. La crisis sigue, una derrota más en casa sería catastrófica.