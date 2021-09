Santos otra vez permite gol en los últimos minutos y pierde frente a los Rayados

Continúa el mal momento de los Guerreros, que ayer cayeron 2-1 ante los Rayados del Monterrey, que merecidamente obtuvieron el triunfo en el estadio Corona y se llevaron los tres puntos.

Y es que un gol en tiempo de compensación del colombiano Duván Vergara sentenció la victoria de los regios anoche, para catapultarse hasta el subliderato de la competencia, mientras que los laguneros se quedaron estancados en décimo sitio.

En funcionamiento y en aproximaciones La Pandilla fue mejor y comenzó a reflejarlo en la cancha, aunque Funes Mori fue pillado varias veces en fuera de lugar, incluso cuando la había mandado al fondo de las redes.

Un disparo que se fue por encima del travesaño al minuto 21 de "Ponchito" González fue el primer aviso serio de los blanquiazules, que fueron muy peligrosos por las bandas, con centros venenosos.

Pero un minuto después, el mismo Arturo González tuvo una gran oportunidad, al recibir dentro del área para recortar al "H" Díaz y sacar disparo, que contuvo Lajud, aguantando firme la metralla.

A pesar de impactar el balón en el travesaño al 38', en el cobro de un tiro libre el "Huevo" Lozano estuvo errático, fallando pases y perdiendo balones. Tal fue la impotencia, que reclamó una supuesta falta en la recta final de la primera parte, por lo que fue pintado de amarillo.

También fue amonestado el arquero visitante Andrada por hacer de manera deliberada tiempo, al mismo tiempo que los auxiliares Darwin Quintana y Antonio Amor fueron expulsados por hacerse de palabras en el área técnica.

Luego del descanso del entretiempo, la tónica parecía ser la misma, pero apenas a los dos minutos del complemento, los Rayados se fueron arriba en el marcador, aunque con previa revisión en el VAR.

La reacción albiverde fue inmediata, ya que Da Cruz se hizo de un espacio, pero su disparo fue directo a las manos de Andrada. El "Mudo" quiso sorprender con un tiro desde tres cuartos de cancha, pero no alcanzó a bajar y tampoco pudo sorprender al cancerbero de la Sultana del Norte.

Comenzaron las modificaciones de ambos equipos, aunque una de los Guerreros fue obligada, debido a una lesión muscular del monclovense Díaz. Ingresó como su sustituto Alan Cervantes, que ocupó la media cancha, para que Gorriarán se fuera a la lateral derecha.

A diferencia de Almada, que agotó todos sus cambios, el "Vasco" Aguirre apenas realizó un par, entrando Alvarado por "Ponchito", que abandonó el terreno de juego debido a calambres. El otro fue Vergara, que a final de cuentas marcó el gol del triunfo.

En el 83', Santos pudo empatar a través de Otero, que por vez primera ingresó de relevo, pero Andrada alcanzó a desviar la de gajos, para que luego se impactara en el poste y después abandonara el campo.

Todo indicaba que habría repartición de puntos, pero de nueva cuenta, un descuido defensivo en tiempo de reposición, como lo ha sido a lo largo de la campaña, le dio el triunfo al Monterrey.

Los Albiverdes no tendrán juego de doble jornada, ya que su duelo ante los Pumas de la UNAM se reprogramó para noviembre, por lo que su siguiente choque en la Liga MX será el sábado en el Corona recibiendo a los Cañoneros del Mazatlán FC.

1 VICTORIA cuatro empates y una derrota es la marca de Santos este torneo en el estadio Corona.

Goles