México y Colombia intensificarán lucha contra narcotráfico

Si no se ataca a los capos y sus bienes, no se tiene lucha contra el narcotráfico. Es la conclusión a la que ha llegado el fiscal general de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, quien considera que las estructuras criminales no pueden combatirse solamente en los niveles bajos de la cadena.

"Son los capos, son los capos, porque además hay que mandar un mensaje desde el punto más alto de la cadena diciendo que es posible romper las estructuras con los capos y con los bienes de extinción", asegura en entrevista, tras concluir una visita a México para reforzar la cooperación bilateral contra el tráfico de migrantes y el narcotráfico con la Fiscalía General de la República (FGR). Elegido al puesto por la Corte Constitucional colombiana en febrero de 2020, Barbosa Delgado afirma que al criminal se le debe perseguir, detener, sancionar, quitarle los bienes y no promover la reconciliación con el narco. Al señalar que la mejor estrategia contra la criminalidad es la dinamicidad y no la pasividad, anuncia que en octubre Colombia, Panamá, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Chile y Ecuador presentarán una estrategia regional contra el tráfico de migrantes, que están siendo usados por los cárteles para enviar drogas a Estados Unidos. Asombrado por el caso Ayotzinapa, que cumple siete años, ofrece ayuda a la FGR con el envío de fiscales colombianos. En relación con la cooperación entre México y Colombia en materia de tráfico de migrantes y narcotráfico señaló que en este momento se tienen con México 48 procesos de extinción de dominio en términos de bienes contra mexicanos; "hemos impactado en 10 operaciones en el último año y medio, donde hemos podido capturar a 23 personas y hemos incautado 10 toneladas de clorhidrato de cocaína en toda esta estructura binacional con México: ocho extradiciones, tres ciudadanos mexicanos capturados por narco en Colombia y extraditados a Estados Unidos, y hay tres capturados y solicitados por el Gobierno de México; también hicimos ese trabajo. Lo que queremos es incrementar esta tarea. "Sobre el tráfico de migrantes, estamos empezando a trabajar y a ponernos a hablarnos todos en la región para entender que la migración no es un asunto de hoy, que está llegando desde Centroamérica. "Se están acumulando dos migraciones que les están llegando a México y a Estados Unidos, migraciones que pasaron de mil personas en el Tapón del Darién, en enero, y hoy ya son 20 mil personas que se le suman a la migración que está teniendo México". Señaló que no hay ninguna otra posibilidad de hacer un trabajo judicial importante si no es integrado. Colombia tiene 32 estados, es un Estado unitario, no como el Estado mexicano, y ha hecho un trabajo en cada uno de esos departamentos de una forma muy intensa, integral. "No se puede perseguir la criminalidad si no se mueve en contra de esa criminalidad; la criminalidad es muy activa, es ágil, es dinámica, no puede volver esquelético el trabajo de una fiscalía general, entonces usted tiene que multiplicarse, y cuando usted se multiplica, también se tiene que multiplicar en el país y en la región', dijo.