Bye, bye, OEA

En la reunión en Palacio Nacional en la Ciudad de México - 18 de septiembre 2021- el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou , sorprendente sucesor del gran José Mujica, el más genuino demócrata de América, fue la nota discordante ¿Por qué eligieron hoy los uruguayos (si así fue ) a alguien como él…aunque haya sido parte del anterior gobierno de Mujica? Da la impresión por su modo de actuar ahora que está a las órdenes de USA-OEA…

El País, periódico español con cuya postura derechista no me es posible coincidir, pero que me gusta por su objetividad con lo que no compete directamente a las empresas pulpos de su país, expresó:

México, ha dejado claro que no necesita a la Organización de Estados Americanos (OEA) para estrechar lazos con América Latina. Ese es el mensaje que envía la diplomacia mexicana que, tras meses de confrontaciones con el secretario general del organismo, Luis Almagro, ha visto en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la oportunidad ideal para impulsar su liderazgo regional y, de paso, para relegar a la OEA, un ente que carga con el peso histórico de estar bajo el control de USA.

La CELAC estaba sumergida en la parálisis absoluta", dice a su vez Efraín Guadarrama de la Cancillería mexicana. Y hoy "Nos hemos concentrado en lo que nos une, no en lo que nos divide". Su jefe, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, tras develar una placa en honor de Bolívar (1783-- 1830), dijo por su parte recordando los dilemas que enfrentaron los países latinoamericanos cundo se separaron unos de otros: Si nos dividen, si nos pulverizan, vamos a ser presa de uno u otro imperio, sea del imperio del que nos estamos liberando o de los nuevos imperios. "El sentido es que si ustedes observan los equilibrios geopolíticos que hoy -o desequilibrios- se están formando, si América Latina no actúa en conjunto, es imposible que tenga influencia en el mundo", dijo Marcelo Ebrard, pero…

LOS INGLESES.

Antes que nada, corrijo en este espacio mi error en You Tube "Satiricosas" (participación hablada) de la última semana de septiembre 2021. Me equivoqué en el título de un libro extraordinario que se llama "1984 "(no 1987) de George Orwell. Famosísimo.

El tema básico del libro en cuestión son las represiones aplicadas a la Humanidad para controlarla totalmente.

Pero lo que en lo personal me parece deseable es que. como en esa gran novela de política ficción, el mundo se divida en los 5 continentes sin injerencias ajenas. Ejemplo máximo real, La Unión Europea. Habría variedad de países de diferentes tendencias políticas, pero sin violencia ni deseos de someterlos a todos en un mismo costal para regalarlo a las grandes potencias.

La ONU debería echarle un vistazo SERIO a la CELAC.

Pero los ingleses que siguen siendo imperialistas y aún poseen muchos pequeños territorios en nuestro Continente. (búscalos en internet), se salieron de la Unión Europea y ahora en 2021, están queriendo unirse a USA, que obtuvo en 1776 su independencia de ellos: El proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea se inició una vez que invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, lo que sucedió el miércoles 29 de marzo de 2017. Pero el artículo no es definitivo pues dice: "El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea prevé un mecanismo para la retirada voluntaria y unilateral de un país de la Unión Europea (UE),pero "Cualquier país que se haya retirado de la UE podrá solicitar reincorporarse, para lo que deberá someterse al procedimiento de adhesión"-

Deberían, estimados británicos (les sugiere una apasionada de la BBC), regresar a la Unión Europea. "Su Continente" y no tratar de volver al nuestro: América "para los americanos" pero agregando NO FORZOSAMENTE GRINGOS. Y ya que tocamos el tema del nombre de los nacionales de Estados Unidos hay que hacerles entender que es hora de que se busquen un nombre si no les gusta "gringos" ni "estadunidenses".

En cuanto a las numerosas "propiedades" que tienen en América los Ingleses, como las famosas Islas Malvinas por cuya posesión hubo una guerra sangrienta con los argentinos "que la perdieron" deberían tratar con los países latinoamericanos que les queden más cerca o independizarlos como a Belice (hoy un país latinoamericano, en que se habla inglés, punto) o arreglarse con el país americano que quede más cerca.

Por favor, no vengan a meterse a América más, así sus ciudadanos puedan ser americanos Las famosas Islas Malvinas argentinas por las que hicieron tamaña guerra no se olvida.

EN ESTÁ NUEVA ERA, HAY QUE HACER ORDEN.

