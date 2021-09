PEQUEÑAS ESPECIES

Qué difícil es ser un buen padre para nuestros hijos, es cierto que los tiempos de ahora son muy diferentes a los de nuestra juventud, pero también es cierto que los valores son los mismos de antes, y lo seguirán siendo dentro de cien años.

Los regaños, castigos, o consejos para los hijos, tal vez ya no surten el mismo efecto de antes. Las personas de nuestra generación fuimos inquietos y traviesos, pero respetuosos con nuestros mayores, algo diferente a la generación de ahora, decía mi madre que yo le había puesto la cola al diablo de lo inquieto y travieso que era durante la infancia, incluso hubo una maestra que le decía a mi madre que jamás haría una carrera, tenía algo muy importante a mi favor, nunca fui irrespetuoso, quería mucho a los animales, y fui muy feliz en mi niñez, al tener a mis padres, lo tenía todo, tal vez la causa de mi actitud.

No cabe duda que una buena lección nos deja más sabiduría que mil regaños. En ese entonces contaba con once años de edad aproximadamente y mi hermano mayor y yo pasábamos las vacaciones en la ciudad de México con una tía de la tercera edad que era una gran maestra de primaria, la mayor de los hermanos de mi padre, quien le dio los estudios al quedar huérfano desde pequeño. En una ocasión mandó a mi hermano a la panadería, yo lo acompañé, el pan estaba recién salido del horno, del que llaman bolillo, la mitad de un pan francés, y se me hizo fácil picar con el dedo a ese apetitoso pan inflado y crujiente para comprobar lo blando y calientito que estaba, al ver que mi dedo se introducía como cuchillo en mantequilla me puse a perforar buena cantidad de ellos, gozando erróneamente de mi travesura. Al llegar a casa de la tía, mi hermano inmediatamente le contó lo que había hecho, yo esperaba el peor de los regaños y no me dijo ni una sola palabra, lo único que hizo fue darle un billete de cinco pesos a mi hermano para que volviera a la panadería y comprara todo el pan que yo había dañado. Las dos enormes bolsas de pan las puso sobre un mueble junto al comedor, aunque yo trataba de comer lo más que pudiese para que no se viera tanto pan, pero este con el tiempo se hizo duro e incomible, permanecieron las bolsas llenas durante días, para mi fueron como años el ver tanta comida echada a perder por mi culpa, el ver esas bolsas de pan a diario me daba un gran remordimiento que prefería haber recibido regaños, incluso hasta el viejo castigo del cinturón como se acostumbraba antes, pero mi tía no era de esas ideas, era de las personas que todos respetaban por sus ejemplos y actitud, amable pero a la vez enérgica, para ella los valores era lo primordial en la vida de una persona, con una rectitud intachable y de un gran corazón. Era de las personas que al escuchar el Himno Nacional, ponía de pie a toda la familia incluso a mi padre que era su hermano consentido por ser el menor, y hay de aquel que se sonriera, cantidad de recuerdos conservo de ella y los guardo como tesoros en mi memoria.

Durante la juventud, regaños y castigos los he tenido por racimos, y esa lección donde no se me llamó la atención y nadie de la familia lo hizo, jamás la olvidaré, ahora después de tantos años me doy cuenta que mi tía había hablado con todos para que nadie me molestara. Esa experiencia ha sido para mí la lección más grande que he recibido, sin haber existido algún indicio de violencia. Pasaron los años y jamás volvimos a tocar ese tema, y yo algún pan.

Como me hubiera gustado poseer aunque sea un mínimo de sabiduría de aquella querida tía y poder aplicarla con mis hijos, porque como abuelo cambia la vida totalmente, con un nieto se vuelve a ser más que un padre, y enmendamos los yerros que tuvimos con nuestros hijos, te vuelves tan consentidor, que eres capaz de quitarle el trabajo al misericordioso ángel de la guarda de tu nieto.

