Automovilista muere atrapado en inundación en Guadalajara

MARcelin

Hoy, 10:14 am

publicado por: marcel mtz mtz

AHORA SÍ, en chi-nga loca a poner una pluma abatible para impedir el paso vehicular en caso de lluvias, tal y como debió haber sido desde que pusieron el desnivel, antes de que demanden a las autoridades por asesinato imprudencial y aquí no ha pasado nada, señores........... así que por favor, a cuidarnos nosotros mismos de las condiciones inseguras, pues ya es de todos conocido que las autoridades valen pa pura VER-GA ..... y solo sirven para extorsionar en todas las actividades en las que están inmiscuidos ..... si yo no tuviera valores y no hubiera estudiado ni el kinder, a lo mejor sería igual de patan ... no lo sé .... yo no soy ni he sido ratero nunca .....

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0