Verdades y Rumores

Nuestros subagentes, disfrazados de promotor de Pueblo Mágico sin presupuesto, nos comentan que a quien han estado esperando con ansias locas en La Laguna de Coahuila, pero no para sus tradicionales giras artísticas donde suele tomarse fotos

en cuanta inauguración de evento social, deportivo, artístico o empresarial puede cazar, sino para saber si ya por fin tiene clara una estrategia de reactivación económica para el turismo regional, esa la flamante secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de la provincia de Coahuila, Lucía Azucena Ramos Ramos.

A decir de los subagentes, ya son varias las peticiones de los encargados de las áreas de economía y turismo de algunos municipios laguneros quienes tras los recortes presupuestales aplicados por el Gobierno Federal han puesto sus esperanzas en la

secretaría estatal, con el objetivo de conseguir algo de lana y poder seguir adelante con los planes, convenciones y encuentros

pausados por la pandemia.

Dicen los funcionarios municipales que uno de los principales inconvenientes es que, como no son municipios gobernados por el PRI, les queda muy difícil asistir a las inauguraciones a las que suelen asistir los funcionarios estatales del tricolor, razón que los ha obligado a mandarle hasta señales de humo a doña Azucena para concretar una cita, aunque no han tenido mucho éxito. Incluso hay quienes se plantean si será necesario contratar a un experto en programación para lograr ubicarla, con eso de que se la pasa más en las inestables redes sociales que en las actividades propias de su oficina… No faltó el mal pensado que dijo que, como están por cambiar las administraciones municipales en pocos meses, ni para qué el desgaste de la secretaria, quien decidió mejor esperar y tratar con los nuevos ayuntamiento.

***

Como había ocurrido hace unas semanas en la “capirucha” del sarape y el pan de pulque, en Torreón los desesperados ciudadanos recurrieron a los empujones y el bloqueo de bulevares para protestar por la falta de vacunas anti-COVID que llevan los encargados del Bienestar, que nomás no han aprendido a manejar el programa de inmunización, convirtiéndolo en un suplicio al que ya muchos rehúyen, como sucedió ayer con la convocatoria para atender a los rezagados en edades de 30 a 39 años en la Universidad Autónoma de Coahuila y el Bosque Urbano, pero luego de haber cacareado la convocatoria en las inestables redes sociales e invitar a la inoculación masiva, a los Servidores de la Nación “se les ocurrió” llevar nada más 500 dosis en cada sede, que se acabaron en una hora, de tal suerte que no alcanzaron ni los que desde las 5 de la mañana decidieron hacer fila para recibir su dosis, lo que desencadenó la inconformidad, los gritos y jaloneos que terminaron en discusiones violentas, reclamos y caos vial, sobre todo porque no les dieron fecha próxima para atenderlos. Los subagentes, que anduvieron esquivando los sombrerazos, nos comentan que muchos de los rezagados o no pudieron o no quisieron vacunarse cuando les tocó y ahora que finalmente se convencieron se encontraron con las largas filas y pocas vacunas, hasta que la encargada de Bienestar en La Laguna, Cintia Cuevas, les pidió “paciencia”, bajo el argumento de que la disponibilidad de vacunas depende de la Federación, lo que en lugar de calmar los ánimos los empeoró.

***

El que les dio tremendo madrugón al profe José Guadalupe Céspedes, quien dijo que le tocó hasta dormir en el suelo porque su partido, Morena, no le pagaba ni un peso de sueldo por hacerse cargo de la dirigencia, y a las hermanas Miroslava y Hortencia Sánchez Galván fue el exdiputado federal Diego del Bosque, que anda muy contento porque ya consiguió chamba como presidente de la dirigencia estatal de Morena en Coahuila. A decir de los subagentes, que todo lo oyen, el premio se lo otorgaron directamente “desde arriba”, por decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ahí donde manda Mario Delgado Carrillo, a quien para variar acusaron de haberse pasado por el arco del triunfo a tooooodos los que se dicen fundadores y auténticas bases del partido presidencial y que han criticado la gran falta de unidad y guerras intestinas que se gestan entre los grupos, por lo que algunos analistas de la cosa política creen que será totalmente imposible, ni ocurriendo un milagro, que Morena logre conciliar los intereses de todos los grupos, unirse y formar estructuras de verdad, pues don Diego resulta un desconocido para muchos en el partido y seguro le pondrán muchas piedras en el camino. El que también se quedó como el chinito, “nomás milando”, fue el “hooligan” panista Luis Fernando Salazar Fernández, al igual que José Ángel Pérez, que gira entre el PT y Morena, según la conveniencia, y despotricó por la imposición. Por cierto, ¿tomarían en cuenta en la decisión al delegado federal Reyes Flores Hurtado, o tampoco le avisaron?

***

Nuestros subagentes, disfrazados de “valet parking” sin propina, nos comentan de la sorpresiva reunión de los “góbers” que integran el bloque de rijosos… Digo, de la Alianza Federalista, de cuya existencia pocos se acordaban. Aunque nada más asistieron los mandamases, a invitación del inquilino del Palacio Rosa, Silvano Aureoles, de Michoacán; Francisco J. García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; y Martín Orozco, de Aguascalientes, acordaron mantener el frente de lucha por el fortalecimiento económico de los estados y seguirán con los temas comunes de seguridad, desarrollo económico, la pandemia y, desde luego, lo del presupuesto, pues a todos les afectan los “coletazos” o recortes de dinero que les aplica la Federación. Llamó la atención la aclaración en los casos de Nuevo León y Michoacán, próximos a entregar la estafeta, que conforme se vayan dando las transiciones de los Gobiernos estatales que participan en la Alianza se les invitará a los nuevos titulares para saber quiénes deciden entrarle. Los intrigosos subagentes reportan que ahora sí se verá si el lema que tanto presumían en los comunicados, “Resistir en Unidad”, se cumplirá, pues la primera prueba será si el gobernador e influencer de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, le quiere entrar, considerando que se la pasa haciendo “guiños” al presidente López Obrador.

***

Sorprendidos, se quedaron algunos curiosos luego del posicionamiento del diputado federal por Coahuila Jericó Abramo Masso, ante la comparecencia en San Lázaro del jefazo de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pero no tanto porque el legislador diera cuenta del adverso paquete económico de la Federación para el 2022, o propuestas para reconstruirlo a la luz de las necesidades que tienen las entidades federativas, sobre todo las que más aportan dinero a la Federación, como es el caso de Coahuila, sino porque unas horas más tarde fue el mismo discurso que pregonó hasta que se cansó el diputado por la vía fácil… Digo, plurinominal, Rubén Moreira, quien le copió hasta los acentos: regresar el Fonden, los Fondos Metropolitanos, los apoyos para las Guarderías Infantiles, así como la infraestructura carretera y el rubro de seguridad, que viene en ceros para la entidad. Su carta a Santa Claus la acompañó con uno que otro dardo envenenado a los programas sociales de la Cuarta Transformación; y aunque su posicionamiento fue como un llamado a misa, fue el primer legislador en hacer uso de la tribuna a nombre de la provincia, a ver si esa misma línea siguen los integrantes del resto de la fracción, y no nada más ir a cobrar la nada despreciable dieta mensual que reciben los becados o aplaudirle al exgobernador de Coahuila, quien al parecer no los deja ni hablar.