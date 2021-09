Elemento de Guardia Nacional es asesinado en intento de robo en Avenida Oceanía de CDMX

Dos personas fueron atacadas a balazos este viernes en el desnivel de Avenida Oceanía y Circuito Interior, presuntamente por dos delincuentes que buscan robar una camioneta de carga.

De acuerdo con los hechos, un camión de carga que salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, custodiado por un vehículo particular, fue atacado por dos delincuentes quienes querían desapoderar al conductor de la unidad.

El custodio enfrentó a los delincuentes, pero fue asesinado con varios disparos de arma de fuego.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de la Ciudad de México, quienes constataron que una persona estaba muerta, mientras que el conductor de la camioneta se encontraba lesionado.

La Guardia Nacional informó que un elemento activo, que se encontraba fuera de servicio, fue el que murió por los disparos de arma de fuego recibidos.

De acuerdo con la información, el elemento realizaba un servicio de custodia que no formaba parte de las actividades de la institución de seguridad; lo hacía de manera particular y el arma que portaba no era de cargo.