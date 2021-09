Diputada Annia Sarahí Cárdenas desmiente a Fernández Noroña y lo denunciará ante INE

La diputada federal panista, Annia Sarahí Cárdenas desmintió y dijo que es completamente falso que en septiembre del 2019, le haya hecho una seña obscena (dedo) al vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña en el marco del debate de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, como lo acusó el petista y lo recordó este jueves durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O en el pleno de la Cámara de Diputados.

"El diputado Noroña desde la Legislatura pasada insiste en que alguna vez yo le hice una seña, lo cual es totalmente falso y no conforme con haberme difamado en la Legislatura pasada, lo hace nuevamente ahora, pero además quien sí hace una seña bastante obscena y violenta es él y lo hace desde la tribuna en un momento en el que estábamos en una comparecencia, incluso con un secretario de Estado", dijo la legisladora.

En entrevista, Annia Sarahí Cárdenas aseguró que Fernández Noroña llegó al límite por lo que adelantó que presentará una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, y otra denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por violencia política de género.

"El diputado ya rayó en el límite, pues no es posible que siempre utilice la tribuna para ofendernos, para insultarnos, para incluso portarse amenazante y que no haya consecuencias. Por mi parte estaré presentando una queja en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, pero además una denuncia por violencia política de género porque es muy evidente que ese tipo de acciones y de insultos y esa manera de conducirse no lo haría si fuera hacía los compañeros varones, pero le resulta muy sencillo hacerlo hacía las compañeras diputadas y todo tiene un límite. Me parece indignamente que siempre utilice la tribuna para sus groserías y no abunde sobre temas que realmente importan como la crisis migratoria", dijo la legisladora de Nuevo León.

La diputada federal consideró que este tipo de insultos los utiliza Fernández Noroña para desviar la atención de los verdaderos problemas del país y dijo que ella sí considera que la seña obscena se la hizo a ella, pero también a todos los mexicanos, pues la hizo desde la máxima tribuna del país.

"Quizá sí él me hace esa seña en la calle, pues me río, lo ignoro, me retiro de ahí, pero él lo hizo desde la alta tribuna, así que yo lo tomo como que no sólo me la hace a mí, o a quienes estábamos en ese momento en el pleno, sino a todos los mexicanos, porque para él resulta más importante estar ofendiendo que hablar de lo que le importa a los mexicanos", dijo.

La legisladora dijo que desde septiembre del 2019 jamás se acercó Fernández Noroña para ofrecerle una disculpa o tratar de remediar las cosas, pero dijo que afortunadamente, contrario a lo que dijo Noroña, ella tiene unas manos muy bonitas y saludables, y sin artritis.

"Afortunadamente yo estoy muy saludable de mis manos, de hecho tengo unas manos muy bonitas y lo puedo presumir, y en ese momento yo subí a tribuna a responderle porque en ese momento el Congreso de Nuevo León lo había declarado persona Non Grata, y decidí subir a tribuna porque se había atrevido a decir una serie de improperios que ofendían a los nuevoleoneses y para dejar claro que no me iba a intimidar con sus difamaciones, porque es falso que yo le haya hecho una seña, porque no es mi estilo y le quería decir que sus afirmaciones hacia mi persona no me intimidan", dijo la legisladora.

Este jueves, el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña, acusó a la diputada panista, Annia Sarahí Cárdenas, de gritarle ahora "hipócrita" y que en la Legislatura pasada le "pintó dedo" desde su curul.

Fernández Noroña fijaba la posición de su grupo parlamentario durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuando era interrumpido por diferentes legisladores del PAN.

Y recordó que, según él, en la pasada Legislatura, Sarahí Cárdenas le "pintó dedo" y ahora le gritaba: "hipócrita".

"Me grita hipócrita alguien que me hacía así (dedo) en la legislatura pasada y yo le decía: Compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social, para que la atiendan. Esa es la hipocresía de Acción Nacional, esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera, porque entonces eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos. Somos pares, llegamos por el voto de la gente. Somos pares, merecemos todo el respeto y la dignidad como legisladoras y legisladores que somos. Y somos pares y estamos obligados a servir al pueblo de México y no a los intereses bastardos a los que ustedes representan, que son el negocio al cobijo del poder, la corrupción, el saqueo, el remate del patrimonio nacional", dijo Noroña.

El pasado 24 de septiembre del 2019, en el marco de la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, se enfrentaron diputados panistas con integrantes de la Cuarta Transformación y ahí Noroña estuvo a punto de liarse a golpes con algunos integrantes de Acción Nacional.

Todo comenzó cuando Fernández Noroña pidió la palabra antes de aprobar el acta de la sesión anterior e hizo un reclamo al coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y le manifestó su preocupación porque la diputada Annia Sarahí Gómez tiene "artritis" y dijo que desde su curul le enseñó las dos manos, por lo que tendría que ser atendida.

Incluso, agregó que si Romero Hicks enfrenta alguna dificultad en el ISSSTE para que pudiera ser atendida, le dijera, porque él (Noroña) podría interceder. Además, enfatizó que si él hiciera una manifestación con los dos dedos, su carrera política estaría "liquidada".

Esto encendió a toda la bancada panista: "serénense, compañeros, compañeras. ¿Quieren que les diga qué diputada fue?, se los digo con mucho gusto. Annia fue la diputada panista que me enseñó los problemas de artritis que tiene, y que siendo muy joven debería ser atendida".

Al finalizar, Fernández Noroña se envalentonó y bajó desde la tribuna por el lado de la bancada panista.

Al bajar, el panista Ricardo Flores Suárez lo encaró. El petista intercambió gritos con los panistas y se fue a su curul junto a su coordinador, Reginaldo Sandoval.