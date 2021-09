Hombres vestidos de abogados acribillan a líder de pandilla en un tribunal y son abatidos

El suceso ocurrió en Dehli, India, cuando dos hombres vestidos de abogados abrieron fuego en contra del líder de una pandilla identificado como Jitender Maan, de 30 años de edad, quien estaba en una audiencia por un cargo de homicidio y quien fue declarado muerto una vez que arribó a un hospital.

Varios miembros de las Fuerzas Especiales indias abatieron a los asesinos encubiertos, quienes presuntamente eran miembros de una pandilla rival, luego de que ellos lograron acribillar a Maan.

Medios locales reportaron que una tercera persona perdió la vida durante el tiroteo y otras seis personas resultaron heridas, informó el portal Ruptly.

Gangwar & murder INSIDE a court room - this is happening in Delhi, the capital of India. The Reality of Law & Order under Home Minister Amit Shah!

