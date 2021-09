A casi siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de familia reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) no camina y es "un elefante reumático" que no ha ejecutado 40 órdenes de aprehensión ni ha logrado traer a México a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y acusado de haber manipulado el caso.

A su salida de Palacio Nacional, donde tuvieron una reunión con el titular del Ejecutivo, Vidulfo Rosales, abogado los de padres de los normalistas, dijo que reconocieron los hallazgos encontrados en la Barranca de la Carnicería de Cocula y las identificaciones de los restos de estudiantes y algunas de las detenciones.

"La Fiscalía General no está caminando, es como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, pues le dijimos que la Fiscalía es algo parecido. Tenemos ejemplos importantes de que no está caminando uno es que no se están ejecutando las ordenes de aprehensión, no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión desde hace seis meses, no se ha podido traer (de Israel) a Tomás Zerón para su proceso. Hay funcionarios públicos enquistados en la Fiscalía de la anterior Procuraduría General de la República".

Rosales dijo que los familiares de los estudiantes también le manifestaron al presidente López Obrador que no ven avance en la investigación contra elementos del Ejército mexicano que participaron en los hechos del pasado 26 de septiembre de 2014. "Del Ejército lo que decimos es que hay pruebas y datos suficientes que indican que el Ejército estuvo siguiendo a los estudiantes, los estuvieron monitoreando a través del C4, hay un testigo que ya declaró en términos judiciales, que dice que fueron ingresados por lo menos 25 estudiantes al 27 batallón de Infantería, todos estos elementos hacen la presunción que se debe desplegar una investigación exhaustiva contra elementos del Ejéricito, todo eso se le planteó". Rosales dijo que la respuesta del Presidente es que van a valorar y van a revisar esos casos.

"Pero él lo que dice es que ya tenemos avances, que está consciente que falta más, pero se va a seguir avanzando en lo que falta".

- "¿Están inconformes?", se le preguntó al abogado.

- "Sí, pues se reconocen los avances que ya se tienen, pero a los ojos de los padres, a los sentimientos de los padres, pues eso es poco lo que se tiene, no está establecido el paradero con claridad, no se ha esclarecido cabalmente qué es lo que sucedió el día 26 de septiembre y entonces, pues falta mucho".

Dijo que en la reunión también participaron el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, entre otros.