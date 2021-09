De Inglesita

BANQUILLOS REVOLUCIONARIOS

¿Qué tiene que ver la destitución de Víctor Manuel Vucetich de las Chivas, en plena semana de Clásico Nacional, con el Chelsea vs Manchester City por Premier de este fin de semana?

Cuando veo la longevidad de entrenadores como Ricardo ‘Tuca’ Ferreti, Luis Fernando Tena, ‘Chepo’ de la Torre o el propio ‘Rey Midas’ entiendo, por un lado, que son grandísimos técnicos con papeles para dirigir cualquier equipo del balompié azteca. Sin embargo, por el otro, también creo que se cae en un círculo vicioso que cierra la oportunidad a nuevas y frescas propuestas de jóvenes que bien podrían revolucionar el juego desde el banquillo.

Además, por estos días se ha hablado mucho de Ronald Koeman, Xavi y más nombres que suenan para dirigir al Barcelona. Y parece que el culé está dispuesto a sacrificar todo de su club (para lograr el cambio de ciclo) menos el estilo. “El estilo no se sacrifica”, decía Xavi en una entrevista. Y lo cierto es que el Al-Sadd, equipo catarí que dirige, tiene mucho de eso. Ese famoso estilo es un legado de décadas atrás: Rinus Michels entrenó a Johan Cruyff, ‘El Flaco’ hizo lo propio con Guardiola y, a su vez, Pep con Xavi. Y no es que Koeman sea un extraño del Camp Nou, pero le está tocando pagar por platos que él no rompió.

Esto lo relaciono con el partido de este fin de semana en Inglaterra. Y que además marca el reencuentro de una rivalidad que se está cocinando desde hace tiempo entre Blues y Citizens: Tuchel vs Guardiola. Pero no me malinterpreten, no quiero comparar ni hacer una absurda referencia entre el futbol de nuestro país y el de la Premier, ni mucho menos con los mandamases del área técnica. Ninguno es mejor que el otro. Solo son diferentes y vale la pena disfrutarlos así.

SEGUNDO TIEMPO

Por estas líneas ya hemos hablado de la ‘escuela alemana’ que, entre otros nombres, presume a Tuchel, Klopp, Nagelsmann y Flick. Pero es que no solo son los teutones, ya que podemos ver trabajos extraordinarios de entrenadores prometedores que ya son una realidad, tal es el caso de Erik ten Hag o el propio Nuno Espírito Santo. No pasa por la edad física, sino las propuestas que planteen los técnicos en el campo.

Y en ese sentido parece que Tuchel le ganó la partida a Guardiola. Desde la temporada pasada se veía un Manchester City totalmente superado por el Chelsea, específicamente desde la fase final en la copa y, sobre todo, en la Final de la Champions League: el partido por el que habían traído a Pep. Y con ello no quiero decir que el catalán haya expirado, sino que tal vez su ciclo ahí ya haya concluido. De hecho, se irá a final de temporada y su ambición es dirigir a un seleccionado. Veremos lo que le depara el futuro.

En suma, tal como lo había planteado por este medio semanas atrás, me parece que la idea de juego del técnico alemán de los de Londres es fresca, arriesgada y efectiva. Pocos se han atrevido a jugar con línea de tres, pero a Tuchel le ha salido tan bien que en cada zona del campo su equipo supera al rival en número. Además, propone un juego ofensivo y vertical. La frescura de ideas no son forzosamente reflejo de la experiencia, y para muestra este poderosísimo Real Madrid de Ancelotti o las casi tres décadas de Sir Alex Ferguson con el Manchester United.

TIEMPO EXTRA

Este sábado Chelsea recibe al Manchester City en la antesala de dos duelos durísimos, para cada uno, en la segunda jornada de la Champions: Los Blues visitarán a la Juventus, y los Citizens harán lo propio ante el PSG de Messi, Neymar y Mbapp