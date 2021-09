Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Concluyó con éxito el LXXXVII Torneo Anual del Campestre Gómez Palacio, con la participación de 120 jugadores (as) tanto de la Comarca Lagunera como de la ciudad de Saltillo, Coahuila, con emocionante desempate en la máxima categoría entre Alberto Castellanos y el juvenil Pável Casas Navarro, siendo el ganador absoluto con un par en el desempate efectuado en el hoyo 18, Alberto Castellanos, quien hizo valer su experiencia, ya que no es la primera vez que se corona campeón tanto en este torneo como en algunos otros más, sobre la joven promesa Pavel Casas Navarro, que sin duda es, solo una de las tantas experiencias bajo presión que vivirá a lo largo de su vida como golfista y que lo harán madurar en este deporte, para cada día ser mejor jugador.

Sin duda, un gran ambiente de fiesta, competencia y convivencia familiar, fue el que se vivió en este torneo, que entregó fabulosos premios. Una felicitación a todo el comité organizador y al club, a los ganadores de las diferentes categorías y a todos los participantes. Se acerca ya también el Torneo Anual del Campestre Torreón, sin duda un gran evento en el que se contará con una gran cantidad de jugadores locales, algunos otros de los diferentes clubes de golf de la Laguna y a nivel nacional. Al parecer, todavía hay algunos lugares en algunas categorías, así es que si estas todavía indeciso, yo te recomiendo que participes en esta gran justa deportiva, que además otorga una gran cantidad de atractivos premios. La próxima semana, les daremos más pormenores de este. Semana de Ryder Cup, Torneo por equipos (Regla 24), donde veremos competir bajo el sistema de Match Play (Regla 3.2) a los mejores jugadores norteamericanos vs. europeos, ya sea en parejas como de forma individual, en sistemas de juego como parejas golpe alterno (Regla 22 Foursomes), parejas bola baja (Regla 23 Four- Ball), como también de manera individual en la ronda final. Todo esto en tres días de competencia en el bello y difícil campo de Sheboygan Wisconsin, diseño de Pete Dye, campo de diseño tipo Links europeo con algunas adaptaciones de los Estados Unidos, con una gran cantidad de trampas e inclusive algunas de ellas, en barrancos o zonas de muchas lomas de pasto alto nativo a los costados y detrás de los greenes, donde sin duda, los favoritos debido a la localía, será el equipo de los Estados Unidos ante un potente equipo Europeo que además de contar con el jugador número uno del mundo, el español Jon Rahm, contará con jugadores muy experimentados como Rory McIlroy y el líder en puntos ganados en este evento a lo largo de la historia de este torneo, el también español Sergio García, quien ha ganado a lo largo de su historia 25.5 puntos en este torneo, sin duda una gran competencia que no nos podemos perder, así es que todos a ver este gran torneo este fin de semana. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golfde una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste