recetas para la vida

Cuando las relaciones dejan de ser lo que un día fueron...

Aferrarse a tener una relación que ya no existe es sufrir por un pasado que ya no está.

Lamentarse por una relación del pasado, o comparar una relación nueva con la que se tuvo en algún otro momento no es una decisión acertada. Lo que se logra es perpetuar el sufrimiento personal y asegurar que la relación actual no funcione.

Cuando las personas se aferran a la idea de una relación que ya no existe, pierden la perspectiva de la realidad y pretenden tener algo que no es. La vida sucede, cambia y fluye constantemente. Esperar que las personas, las relaciones y las cosas no cambian no es lógico ni objetivo.

Hay relaciones sólidas que pueden resistir más fácil los cambios, se pueden adaptar a nuevas condiciones y hasta restablecer su comunicación aun en situaciones adversas. Sin embargo, habrá otras relaciones que no son tan fuertes ni tan sinceras como parecen por lo que no resisten cambios o los malentendidos ya que estos sobrepasan sus límites de tolerancia.

Vivir del recuerdo solo contamina el presente. Vivir comparando crea resentimiento. Tener una relación sin nutrirla y no hacer algo por la relación solo promueve el aburrimiento, la apatía y la soledad.

Vivir en el aquí y ahora soltando las preconcepciones y las expectativas pasadas permite adaptarse a las nuevas realidades, lo que otorga un sentido de pertenencia legítimo el cual facilita que tanto la vida como las relaciones personales sanen, se puedan mantener y perduren a pesar de los malos tiempos.

Hay muchas cosas que pueden suceder en una relación; la gente crece, los intereses cambian y se dispersan… las cosas rara vez se quedan igual, esto es la esencia de la vida, crecer o morir.

Es importante tener el poder y la posibilidad de adaptarse a lo que se tiene aquí y ahora, hoy.

Vivir de memorias es peligroso porque si las memorias son tristes o malas, la tendencia será a amargarse, desconectarse y/o abandonar la relación. Si las memorias son buenas o mejores de lo que se tiene en el momento se puede crear un conflicto de expectativas y creencias lo cual puede crear una dificultad para aceptar y/o... [más en la pág. 5]