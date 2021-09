Guadiana propone que UIF indague a UNAM y universidades públicas; Monreal se deslinda

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila se deslindó de la propuesta de su compañero de bancada, Armando Guadiana, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue los recursos a la UNAM y a todas las universidades públicas del país, al argumentar que se utilizan para lo que calificó de "turismo científico".

Asimismo, Monreal, se solidarizó con la comunidad científica acusada por la FGR por delincuencia organizada y confió en que se resolverá favorablemente para ellos este proceso, así como hizo un llamado a la FGR a la moderación y a la prudencia en este caso.

"Tengo una opinión positiva del fiscal -Alejandro Gertz- pero los senadores hacemos un llamado a la revisión cuidadosa y prudente de este caso de los científicos que están acusados de distintos delitos, que se actúe con moderación por parte del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional. Hacemos un llamado a la moderación y prudencia".

También exhortó a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que fue quien presentó dicha denuncia, actúe con mayor prudencia para no generar más polarización con la comunidad científica del país.

En rueda de prensa dijo que no es postura del grupo parlamentario la solicitud de investigación a las universidades porque se estaría violando el principio de autonomía y dijo que de forma personal, como maestro de la UNAM, "expreso mi solidaridad a los universitarios científicos y espero que todo se resuelva".

"Conozco a algunos de ellos, conozco su honestidad, su autoridad en las materias a las que se dedican. Normalmente están involucrados en la ciencia y no en la política, ni creo yo en la delincuencia. No soy juez, no quiero asumir este papel, ni tampoco Ministerio Público, no soy fiscal, pero ello no evita expresar mi solidaridad con ellos", apuntó.

Confió en que todo este proceso se aclarará para beneficio de los investigadores, sus familias y para que el entorno no se crispe más y se logre una conciliación.

"Por eso no me sumó a la iniciativa del senador Guadiana para que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF investigue a los científicos, lo cual es una exageración y un despropósito".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que hay que fortalecer a las universidades del país, "no hay que perseguirlas".

"Como universitario no puedo negar la cruz de mi parroquia, soy de la UNAM y siempre voy a defender a la UNAM", dijo Monreal quien rechazó prejuzgar la labor del fiscal Alejandro Gertz Manero en este caso, pero dijo que debe prevalecer la presunción de inocencia de los maestros y científicos.

Monreal confió en la labor que realiza el Poder Judicial en este caso para aclarar las acusaciones en contra de los 31 científicos.